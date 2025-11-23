女夜店舞台餵酒 遭噁男拉下「伸入衣物亂摸」！他下場曝光

女子到夜店舞台餵酒男客，未料遭陌生男子性騷得逞。夜店示意圖。取自pixabay



台中一名女子到夜店飲酒跳舞，期間上舞台餵酒給在場男性消費者，不料卻遭其中一名杜姓男子拉下，對方並趁機伸入她衣物內觸摸私密處，性騷得逞。女子隨即報警，杜男被判處4個月有期徒刑。

據判決書內容，事發在今年4月間，女子小晴（化名）與男友到某夜店玩樂，與其他女性消費者一起到舞台跳舞，並應現場男性消費者的要求，拿著酒瓶餵台下男性消費者喝酒。

小晴餵酒給杜男時，杜男竟順勢將她拉下舞台，趁著對方來不及防備，又把手伸入她衣物內觸摸私密部位得逞。小晴當下告知夜店安管人員，隨後和男友去報案，杜男被依性騷擾提起公訴。

杜男聲稱，自己當時的確在夜店內，但沒有把小晴拉下舞台，亦無性騷舉動。不過，從現場監視器畫面可見，杜男抓住小晴手臂，接著小晴就跌下舞台，並來到杜男前方，打臉杜男說法。

法官指出，小晴離開夜店後即前往派出所報案，顯見確實受到驚嚇，而小晴衣物檢出男性Y染色體的微物，根據小晴說法，她去夜店前有洗澡、與男友沒有親密肢體接觸，判定杜男有性騷事實。

法官表示，杜男為滿足私慾，不尊重他人身體自主權利，又未與被害人達成和解，考量其犯後態度，依《性騷法》第25條第1項前段判處4個月有期徒刑，得易科罰金。

