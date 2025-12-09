女大生也不放過！中國「月經警察」要求寶媽上報月經 官方急撇：只是排查

中國雲南近日為提升生育率，爆出要求育齡女性每月上報月經日期，消息曝光引發爭議。示意圖。（翻攝自Pexels）

全球少子化問題持續，中國雲南近日為提升生育率，傳出要求育齡女性每月上報月經日期，消息曝光引發爭議，被痛批是在侵犯女性隱私，質疑為了催生不擇手段，監控女性月經週期，「月經警察來了！」

綜合外媒體報導，中國雲南宣威市有一名女網友在網路爆料，稱一個名為「兒童健康學習群」的微信群組內，竟要求所有媽媽匯報自己最後一次月經時間，且規定以「名字+末次月經時間+電話號碼」的方式接龍統計，甚至在外地居住的人還要備註所在地。消息曝光，隨即掀起大票中國網友撻伐，紛紛批評，「太荒誕了！下次是不是會打電話告訴你排卵期到了，抓緊同房，隔天群裡匯報？女性的子宮不屬於隱私了？」「想要生育率想瘋了！」

針對爭議，宣威市衛生健康局人員隨即出面解釋，指事件是村醫進行「孕情排查」工作，目的是儘早發現孕產婦，以便提供免費的基本公共衛生服務，並坦言在微信群裡進行統計不合適，將優化排查工作。據了解，除了雲南外，江蘇、浙江、河南等地的女網友透露，她們也被要求上報月經日期，甚至包含未婚的女大學生。

事實上，這並非中國第一次爆出「月經警察」，去年推主「德潤傳媒」也在X上PO文指出，中國國內許多醫院紛紛開始建立自己的「醫警」隊伍，並透過醫警對看病的民眾進行管制，同時設立「月經警察」的職務，監督民眾完成中國政府指定的「三胎」目標。

