女大生做報告心碎滿地 釣出男友劈腿還嗆：有需求妳又不幫解決

一名女大生昨（1/18）在Dcard透露，為了做報告研究交友軟體平台，利用姊姊的背影當大頭貼，卻在平台上發現男友是劈腿慣犯，更誇張的是，男友談分手時還說自己有需求，原PO卻不幫忙解決，讓她直呼：「這大概是史上前幾瞎的抓姦。」

「做夢也沒想到當一個乖學生的回報，就是看清一個渣男呢」一名女大生透露，期末分組報告主題研究「新型小眾交友軟體」，她註冊時為了避免誤會，放上姊姊的背影當大頭貼。該平台規定男生可以免費發送第一句訊息，但後續傳訊息聊天要付費，也有直播等功能。

沒想到幾天後收到一名男性傳來「單身純約，有興趣再回覆」，細看對方頭貼，發覺極為眼熟，原PO當下如青天霹靂，起初還幫對方找藉口，懷疑可能被盜照片或構圖相似，但仍決定試探看看，先看正面照再說。

結果對方傳來一張側面照，果然就是男友沒錯，且照片還是原PO拍的。更讓她無接受的是，這個平台回訊息要付費，男友竟絲毫不吝嗇，「想到他以前說打工很累、我過節想吃餐廳他說錢要省下來，就覺得自己像天大的笑話」。

在好友建議下，原PO將男友約出來，沒想到男友還真赴約，「不知道他是多餓，我一個背面照都可以把他約出來。」更諷刺地說難道自己該感到開心？在茫茫網路世界中，男友還是找上了她。

雙方談分手的時候，男方堅持否認劈腿，還說只是想認識新朋友，出來聊天而已，更怪罪原PO「試探我很好玩嗎？你真的好可怕」、「男人有需求，妳身為女友不能幫忙解決，然後要來怪我？」更羞辱她「可悲台女，我朋友都說要妳這個女友幹嘛」？

原PO坦言，分手後自己一個月無法吃東西、每天哭泣，難以置信最親密的人背後竟在做這些事，感嘆雖然獲得學分並遠離渣男，感覺好像賺翻，但對方從此無消無息，還是很難過。

