女大生偷吃外送 遭量身訂製「加糞螺獅粉」報復！吃下肚還求精神賠償

誰沒有良心？日前中國廣西某大學一名女學生在社群抱怨，自己吃到了故意添加「排泄物」的外送餐，不僅怪罪對方讓她受到嘲諷，還向對方索取醫藥費與精神賠償；不過對方指出，事實上該名女子多次偷吃他人外送餐點，竟不知悔改還厚著臉皮求償，引起眾人關注。

中國廣西一名女大生在社群發文，首先坦承自己曾偷走他人外送餐，不過當她打開品嘗餐點，才發現竟是別人故意加了「排泄物」的螺螄粉，當宿舍中室友發現味道不對勁，勸她別再繼續食用時，食物已經下肚。

女子強調，自己只是1、2次路過偷拿別人餐點，且到了宿舍後就忘了在哪邊拿的，只好將食物吃光，不過她沒有因此自認倒霉，反而譴責對方「良心去哪了？」她說雖然是螺螄粉，裡頭添加「你拉的糞便」，再用臭豆腐掩蓋，讓她吃完後被室友投向了噁心和嘲諷的神情，質疑對方應該賠償費用，並問「拋開我的問題不談，你覺得你對得起這種事情嗎？」

貼文一出，被偷食物的男子打了一張紙條回應，表示自己的外送餐點被偷走絕非1、2次的事情，包括奶茶、水果等食物常常不見，相當不滿，而為了報復對方，才想出了此辦法，不僅添加排泄物，還將「拖地髒水」擠進螺螄粉，再用保鮮膜覆蓋保留濃郁味道；男子還表示，自己本來是個「很社恐的人」，因外送餐點被偷，「逼得自己都成長了」，不過讓「小偷」吃到這份量身訂做的餐點，他感到相當痛快。

隨著事件發酵，該名女大生相當不滿，猛踢校園外送櫃，導致櫃子殘破不堪，一名外送員見狀急忙阻止，女子竟不聽勸還說「再踹！再踹！」經調閱監視器，女子長相曝光，也引起網友回應「果然相由心生，是某面相沒有錯了」、「不知廉恥到這種地步，才真叫人心險惡」、「這世界是怎麼了？做壞事還值得表揚？」

網友指出，目前被偷外送的男子已經向警方報案，另一方面，女子踢壞外送櫃，也應涉及毀損財物，若警方後續調查發現女子為偷竊慣犯，恐被判刑。



