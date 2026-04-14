女大生在10日內遭狼師猥褻7次 情緒崩潰大哭怒提告

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性騷示意圖。資料照片



在某大學任教的S姓教授，利用拿作品材料給女學生的機會，多次在私家轎車內碰觸女學生的手、大腿，甚至親吻、熊抱，女學生因為懼怕老師掌握期末成績及在業界的影響力，不得不從，最後因情緒崩潰向閨密傾訴，決定報警處理，台北地檢署調查後認為這名教授在短短10日內犯下7次利用權勢猥褻罪，依法起訴。

據了解，女學生就讀某大學，這名S教授在業界舉足輕重，具有相當影響力，同時對女學生的期末成績擁有完全掌控權，因此女學生在接受S教授指導期間相當順從，因為害怕不聽話不僅會影響學業成績，甚至未來在業界發展都會受到影響。沒想到S教授看準這點，竟將狼爪伸向女學生。

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去年5月23日，S教授邀請女學生去看電影《不可能的任務：最後清算》，還說同行者還有他指導的其他學生。女學生信以為真在6月2日準時赴約，沒想到當日看電影的只有她和S教授，她尷尬的與老師看完電影後，對方堅持開車載她返家，還要求女學生必須坐在前面副駕駛座以免對長輩不禮貌，女學生勉強坐副副駕駛座後，S教授竟在車內拉住她的手長達5分鐘。

自從這個事件後，S教授展開對女學生一系列騷擾的行為，6月6日、7日、8日、9日、10日，S教授都以交付女學生作品材料及載她返家為由，在車子行進期間，利用右手觸摸女學生的手、大腿及大腿內側隱私部位。

6月11日傍晚下課後，S教授又開車載女學生返家，這次除了用右手觸碰女學生大腿內側隱私部位長達1分鐘，還得寸進尺的要女學生下車購買摩斯漢堡到車上共進晚餐，親吻女學生臉頰，要女學生陪他去日本旅遊，還要她欺騙父母是跟同學一起去，甚至在女學生要下車時，還熊抱30秒並親吻臉頰。

女學生因為連續遭到S教授的騷擾情緒崩潰大哭，在向閨密傾吐此事後，決定勇敢站出來面對並報請處理。

台北地檢署在偵查期間，從車輛監視器翻拍的照片，證明S教授確實在6月2日至同年月11日開車搭載女學生，另外從女學生的友人證詞，也證明女學生當時情緒崩潰不像虛構事實，另外從女學生提供S教授與她的LINE對話紀錄，也證明2人互動已逾越師生份際。

檢察官最後採信女學生的說詞，並認為S教授在6月2日至6月11日短短10天內，利猥褻女學生7次，依《刑法》第228條第2項利用因教育關係之權勢或機會為猥褻罪，依法起訴。

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