女大生墜12樓慘死 4友人「目擊者變被告」

肯亞晨星大學（Daystar University）四年級女大生卡拉尼（Karani），日前從12樓墜樓身亡。檢警原以普通墜樓案偵辦，但在調閱監視器後，向法院聲請羈押將包含卡拉尼4位同學在內總共7人。

據外媒《k24》報導，卡拉尼今年11月23日參加在首都奈洛比的公寓派對，卻在隔天凌晨4點多被發現陳屍大樓外地面。公寓保全表示，他因接獲投訴在23日凌晨2點多，到案發房要求大學生們安靜，4點多再次警告，幾分鐘後就聽到一聲巨響，查看發現有女大生墜地。

法醫檢驗確認，卡拉尼血液中有酒精成分，顯示生成曾有飲酒。警方進一步調閱監視器，發現卡拉尼與屋主嘗試從陽台跳到另一個陽台，先跳的屋主成功，卡拉尼卻失敗從12樓陽台墜落。檢方據此指控屋主、在現場的卡拉尼的4名同學，以及另外3名大學生，向法院聲請羈押7天。

