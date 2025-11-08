女大生慘成「供品」遭壽星性侵還「OneByOne」5男同學圍觀下場曝
記者洪正達／高雄報導
高雄洪姓男大生2019年間辦生日趴，結束後卻性侵一起來參加派對的女同學得逞，沒想到在場的男同學、友人總共5名男性無人伸出援手，反而還當起觀眾起鬨，其中陳姓男大生還「趁機摸一把」，案經最高法院審理後，洪男涉犯強制性交罪判處4年徒刑，陳男則涉犯強制猥褻判處10個月徒刑，並宣告緩刑3年、向公庫支付15萬元，並接受3場法治教育，全案定讞。
判決指出，小美（化名）與洪姓、陳姓、林姓3名男子為大學同班同學，某日洪男生日辦趴邀小美一起來，眾人在林男的屏東住家內一同歡唱、玩樂，直到凌晨時，小美喝醉上樓休息，洪男色心一起進房性侵小美，沒想到陳、林及3名男性友人也魚貫進入房間觀看、嬉鬧，陳男還摸了小美的胸部，還企圖跟小美發生關係，後來眾人離去，陳男也被小美拒絕，小美藉機跑到廁所向友人求救，並報警處理。
一審時，5名男同學沒有一個人認罪，洪男甚至還辯稱小美同意，其他人還附和曾聽到洪男與小美的呻吟聲，理由是看他們性交過程很正常，小美也沒有拒絕或反抗；但法官看完事證後，認為小美與其他人都認識且關係不錯，沒有誣告的必要，且洪、陳2男也在事後傳訊表示「對不起我最好的友人妳」、「我做出這麼齷齪的事…讓妳受這麼大的傷害」。
小美也指控、案發時房間內沒有開燈，除了友人舉手機幫忙打光外，現場的人逐一來碰摸她，並明確說出先後順序，但小美在報案時又說「我不記得是誰舔我胸部、誰摸我胸部」，後面又轉為控告陳、林2人輪流性侵，前後證詞不一，再加上證據不足，都獲判無罪
讓人更氣憤的是，洪男更不顧小美正值生理期，也不管隔天2人還有獨處的時間，還執意發生性行為供別人觀看，因此洪、陳2人犯行屬實，因此認定涉犯共同強制性交罪嫌分判8年、5年徒刑；該案上訴二審後，法官認為陳男在洪男完事後才下手襲胸，也沒有證據可以顯示2人有共同強制性交犯意，因此依強制性交罪判處洪男4年徒刑，陳男涉犯強制猥褻罪判處10個月徒刑，宣告緩3年並支付公庫15萬元，接受3場法治教育。
本案還有另一名林姓同學被控在一審時指侵，原先也被依共同犯強制性交罪判處8年徒刑，但後來二審時因證據不足改判無罪。
但二審出爐後檢方不服上訴，認為小美對林男指侵犯行指證歷歷，且其餘人也坦承洪男性侵當下圍觀，小美後續對友人求救時也說出遭到5名男子輪流觸碰，此外，洪男在侵犯過程中「一個一個輪流來」這句話，讓小美在案發後諮商期間久久揮之不去，因此可證明小美遭洪男侵犯當下，其他人在一旁猥褻、陳姓、洪姓2人則對她指侵。
最高法院審理時，法官審酌相關事證後，仍認小美證詞有重大瑕疵，無法作為犯罪證據，其他被指控參與犯案的男子均供稱洪男不曾說過「一個一個來」這句話，最後全案因證據不足駁回，維持二審判決，全案定讞。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
