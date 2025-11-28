女大生打排球飛撲落地手腕腫痛 PRP合併骨釘復位術3月後重返球場

女大生打排球飛撲落地手腕腫痛，台中醫院骨科醫師楊祐昇以PRP合併骨釘復位術，協助女生三個月後重返球場。（圖：寇世菁攝）

一名18歲女大生，暑假和同學打排球時，向前飛撲不慎跌倒，就醫未發現骨折，以為沒事，不料，回家後，手腕脹痛，痛到連礦泉水瓶蓋都無法扭開，忍了兩周，求診台中醫院，這才發現手腕韌帶撕裂傷合併手腕關節移位，經手術注射PRP（高濃度血小板血漿）增生治療，合併骨釘復位術，住院兩天出院，三個月後重返球場。

台中醫院骨科醫師楊祐昇說，患者喜歡打球， 課餘閒暇，會跟同學一起到球場打排球，今年暑假打球時不慎跌倒，到附近醫院X光檢查，並未發現骨折，但持續疼痛，連扭轉毛巾、礦泉水瓶蓋，都無法使力，求診台中醫院，再照x光，並進行手腕活動度與穩定度檢查檢查，發現手腕韌帶撕裂傷合併尺骨、橈骨脫位。

醫師指出，由於手腕穩定構造由關節囊、尺腕韌帶、三角纖維軟骨複合體（TFCC）和骨間膜（IOM）組成，為了避免影響手腕活動與靈活度，安排手術中注射PRP合併骨釘復位手術，患者住院兩天出院，韌帶與骨頭穩定後接受復健訓練，三個月後恢復正常生活。

楊祐昇表示，PRP（platelet-rich plasma）是種利用人體自身修復機制的增生療法，原理是抽取病患少量血液，經過儀器分離並純化血球後，萃取出高濃度的血小板血漿，再注射到患部，促進人體組織修復，對組織修復，比傳統復健或藥物，來的更快更有效。

楊祐昇說，近年門診詢問度最高的PRP注射治療，其實，臨床上已廣泛使用在骨頭關節跟肌腱韌帶等運動傷害治療上，尤其現在打球風氣盛行，大小朋友因為籃球、排球等競技類球賽造成外傷，就醫治療，對於修復韌帶與軟骨損傷效果都很不錯；值得注意的是，注射PRP應該在無菌環境下進行，避免感染。醫師提醒，PRP治療運動傷害與緩解關節退化雖有效，但對玻尿酸過敏、血小板數量過低、懷孕、敗血症、癌症、患部有感染情況、急性或慢性傳染病與免疫系統疾病如紅斑性狼瘡患者，並不建議使用。

至於，很多因為退化性關節炎患者，也選擇注射PRP，楊祐昇說，關節退化是軟骨磨損造成，施打PRP可以減緩摩擦、止痛，但不會讓退化變好，只能治標無法治本，真正要治療關節退化應透過置換人工關節手術或關節保留性的軟骨增生手術，才能徹底解決關節退化的問題。（寇世菁報導）