女大生找炸雞店想「0成本82分潤」遭拒 Cheap狂酸：商業鬼才

生活中心／徐詩詠報導

日前一名台中女大生在社群上抱怨，稱自己與行銷系同學日前在某2樓餐廳包場辦活動，過程中向樓下知名炸雞店提出 0 成本「八二分帳」合作，遭炸雞店老闆拒絕，讓她氣得將內容公布出來，並批評對方「態度超爛」、「沒打狂犬疫苗」。不過網友卻一面倒認為老闆沒錯，該生事後將貼文刪除並關閉帳號。對此，網紅 Cheap 也發文開酸，指出是哪裡來的商業鬼才？









女大生找炸雞店想「0成本82分潤」遭拒！Cheap狂酸什麼都沒做：商業鬼才

女大生抱怨店家不同意分潤，甚至回應態度相當不好。（圖／翻攝Threads）

Cheap 指出該行銷系學生在二樓酒吧舉辦派對，參加派對的人會經過一樓的炸雞店，他們認為這些人有可能會買炸雞，所以去跟老闆說：我們要 8：2 分帳，抽 20%。老闆覺得不合理（只是路過就要抽成？），拒絕合作，然後一名女學生在 Threads 上公審老闆，酸人家沒打狂犬疫苗。他進一步形容，此舉宛如向店家收保護費。Cheap 表示：「真的商業鬼才，空手套白狼還惱羞成怒，人家百貨公司提供場地、冷氣、人流、廁所、水電才抽 18 至 25%，妳什麼都沒做開口 20%？比黑道收保護費還扯。發文還強調派了最有禮貌的組員去談，你們禮貌的定義是不是跟一般人不一樣？」

針對學生對炸雞店提案，Cheap酸學生真的商業鬼才，什麼都沒做開口分潤20%。（示意圖／民視新聞資料照）





此外，針對學生主張「教授認為，這將會是一個能同時曝光雙方的好機會」，Cheap 質疑：「這是真的嗎？教授你同意路過抽兩成？哪個教授可以具名嗎？」最後，Cheap 也透露較妥當的邀約方式，指出應該是直接跟老闆訂炸雞，送進去當派對餐點，去談 8 折或 9 折，老闆賣 50 份先拿到錢，學生也有折扣，或是憑派對手環折 10 元、送甜不辣都好。他大嘆學生想這招「路過抽成」，就是想「暗槓折扣」而已。他舉例：「如果老闆答應了，老闆少賺不爽、學生沒賺不爽，最後爽的是誰？學長姊啊，期末吃吃喝喝花掉，當我沒當過大學生喔？」













