女大生控遭男模張越河侵犯 網挖襲胸小S黑歷史：根本慣犯

【緯來新聞網】新生代男模張越河外型亮眼，在網路累積不少人氣，近日卻被爆料曾把一名女大生騙回家侵犯得逞。如今更被翻出，過去在節目上和主持人小S演情境劇時，不小心發生吃豆腐的情況，如今爆發醜聞，不禁讓人覺得事情不單純。

男模張越河被控侵犯女大生。（圖／翻攝自張越河Threads）

該名女大生早在11月23日就在Threads發文，控訴自己在10月4日被張越河侵犯，她因為工作關係而與張越河首次見面，對方以疲倦、想先回家休息為由載她回住處，結果一進房間突然將她撲在床上，雖然她不斷反抗，仍無法掙脫，最後遭侵犯得逞。



25日女大生再度發文，曬出報案驗傷單，痛斥張越河打算裝死不認到底，並強調自己有錄音證據，「現在想想你在電話裡這麼真摯的跟我道歉，說什麼你覺得你自己當時的行為也很不好，願意補償、願意承擔，希望我原諒你，根本就只是怕會影響自己的名聲而已吧」。



值得注意的是，張越河今年曾上節目《小姐不熙娣》，與小S演出情境劇，當下他扶小S一個失手變襲胸，而小S更大喊：「最後還摳我屁眼，我覺得被羞辱到了！」他當場道歉，表示純屬意外，當時外界以為是節目效果，然而隨著性侵指控爆發，該舉動被網友質疑是故意的，在Threads掀起討論，「這手勢很流利啊」、「很噁真的」、「第一下可以說是緊張，但每次手都在不應該的位置，這不是巧合了吧…」、「這真的不像不小心的，看了超級不舒服…根本慣犯吧？」



對此，張越河發表聲明強調「相關指控內容均與事實嚴重不符」，根據《三立新聞》報導，他澄清「絕無任何違反A女士意願性行為」，案件目前已進入偵查程序，並已將所有客觀證據交由律師提交給檢察署，以期還原事件真相，解釋在事件發生後會保持沈默，是不希望在偵查階段透過媒體與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽的誤導。同時，他也表達對因事件受到波及的親友及工作夥伴的歉意，並呼籲社會大眾與媒體保持理性與客觀，警告對於任何未經查證的指控或惡意揣測，將不排除依法追究法律責任，期待司法調查能夠還原真相。



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ★

