女大生搭計程車「再睜眼已0外衣」遭伸魔爪！噁狼司機「被逮竟甩鍋邪靈」

出門在外即使再三注意，也有可能遇到意外發生，近日泰國曼谷發生一起計程車司機性侵案件，一名51歲司機涉嫌趁女乘客酒醉失去意識，將人載往旅館後性侵得逞，該名受害女大生事後發現自己「一絲不掛躺床上」，趕緊求助、隨後該名司機也遭警方逮捕；面對警方詢問時，嫌犯竟辯稱自己「不知道那天晚上是被什麼邪靈附身」，相關說法引發外界憤怒。

供稱載客未下車起色心 竟辯「被邪靈附身」

泰國曼谷近日發生一起計程車司機性侵案件，一名51歲男子涉嫌趁女乘客酒醉失去行動能力，將人載往旅館後性侵得逞。警方接獲報案後迅速展開追查，已將嫌犯逮捕歸案，並依相關刑責移送偵辦。根據泰國媒體報導，事件發生在本月3日凌晨，被害人為一名女大學生，當時在曼谷拉查約廷一帶飲酒後，於凌晨3時左右搭乘計程車，準備前往與友人會合的地點。不料她在車程中因酒醉失去意識，直到清晨7時醒來，才發現自己身處旅館房間，且全身赤裸，驚覺可能遭到不法侵害。

女大生搭計程車「再睜眼已0外衣」！遭司機載旅館伸魔爪「被逮竟甩鍋邪靈」下場曝光

被害女大學生3日凌晨搭車後昏睡，直到清晨醒來才發現自己赤裸躺在旅館房間，隨即就醫並報警。（示意圖非關本新聞／民視新聞資料照）





依刑法起訴最重判20年 案件仍待進一步調查

女大學生隨即前往醫院進行檢查並取得驗傷證明，之後向警方報案。警方調閱相關監視器畫面並比對行車動線後，鎖定載送她的計程車司機、51歲的桑萬涉有重嫌，隨即將其拘捕。警方偵訊時，桑萬供稱自己確實曾將女子載至原定目的地，但對方未下車，也未清楚表達去向，他因此將人帶往旅館。當被追問是否對女子施以性侵行為時，桑萬僅回應「不知道那天晚上是被什麼邪靈附身」，相關說法引發外界憤怒，目前警方已依泰國刑法第276條「利用他人無法抵抗狀態犯強姦罪」對桑萬提出指控，該罪名一旦成立，最高可判處20年有期徒刑，並處以8萬至40萬泰銖罰金，案件後續仍由警方持續調查釐清。

