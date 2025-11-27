女大生替鄰居顧比特犬遭攻擊喪命 母：距畢業僅剩半年

美國一名23歲女大生在替鄰居照顧三隻比特犬時，遭到犬隻猛烈攻擊，不幸身亡。（示意圖／翻攝自Pexels）





美國德州23歲女大生麥迪森·萊利（Madison Riley）在替鄰居照顧三隻比特犬時，遭到犬隻猛烈攻擊，不幸身亡。其母親珍妮佛·哈貝爾（Jennifer Hubbell）表示，女兒距離從德州泰勒大學取得學士學位僅剩半年，這突如其來的悲劇讓她心碎萬分。

根據外媒《New York Post》報導，案發地點位於德州泰勒一處住宅的後院。警方指出，鄰居在發現狀況後立即撥打911求助，史密斯縣警長辦公室的副警長隨即趕赴現場。抵達時，三隻比特犬已經撲向萊利。史密斯縣警長辦公室資訊官蘭里·克里斯蒂安（Sgt. Larry Christian）表示，「隨後，狗將注意力轉向另一名男子，三隻狗同時衝向他，他拔出隨身配槍，對其中一隻狗開槍將其擊斃。」

而萊利的死訊傳出後，哈貝爾當場跪倒在地，悲痛不已。哈貝爾表示，女兒在遭致命攻擊前曾注意到狗隻行為出現「改變」，她曾說：「牠們以前並非總是這樣。」這讓她對事件感到更加困惑與心痛。

哈貝爾也說道，女兒非常熱愛動物，且本身有豐富的寵物照顧經驗，之前曾長期照顧該家庭的孩子，因此她認為照顧比特犬「應該沒問題」，未料卻發生不幸。

據了解，案發時，房屋主人正在外地，尚不清楚萊利是否同時照顧家庭的孩子。令人心痛的是，哈貝爾表示，女兒距離從德州泰勒大學取得學士學位僅剩六個月，選擇主修早期兒童教育，部分原因是受弟弟自幼患有自閉症的影響。

哈貝爾回憶，女兒對孩子充滿耐心與愛心，她能讓每個孩子感到安全、特別和被愛，學生們也都非常喜歡她，並深感，「萊利的心是為這份工作而生的」。目前，兩隻倖存的比特犬將接受庭審，聽證會預定於今日進行。

