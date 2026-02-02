女大生狂冒痘！檢查驚見「章魚寶寶」大量繁殖 醫示警1行為：在餵蟲

醫師檢查後赫然發現，患者的問題並非青春痘，而是「蠕形蟎蟲症」。（圖／翻攝自臉書，王佑鑫 皮膚專科醫師）

不少人臉上冒出痘痘時，第一時間都會以為只是青春痘，過不久就會自然消退。然而，一名女大學生的經歷卻提醒，臉上久治不癒的「爛痘」，背後原因可能並不單純。患者因臉部反覆長痘長達一年未改善，戴著口罩前往皮膚科就診。醫師檢查後赫然發現，問題並非青春痘，而是「蠕形蟎蟲症」，且蟎蟲已在毛孔中大量繁殖。

收治個案的皮膚科醫師王佑鑫在臉書粉專透露，患者每天都有確實洗臉，臉部T字部位卻佈滿紅色丘疹，摸起來粗糙如砂紙。醫師說明，蠕形蟎蟲的增生與乾不乾淨並無直接關係。蠕形蟎蟲（Demodex）原本就是人類皮膚上常見的共生生物，主要棲息在毛囊與皮脂腺內，數量正常時不會引發症狀。

不過，當人體免疫力下降或皮膚環境改變時，蟎蟲便可能大量繁殖而致病。王佑鑫指出，常見誘因包括長期壓力大、熬夜導致免疫力低下，油性膚質或酒糟性皮膚炎患者，以及不當使用類固醇或過於厚重的保養品。尤其長期亂擦類固醇，會抑制皮膚免疫防線，如同撤走「警察」，讓蟎蟲肆無忌憚繁殖；而油膩保養品中的成分，則成了蟎蟲的「大餐」。

治療方面，醫師強調，蠕形蟎蟲症並非短期就能根治，而是需要長期抗戰。由於蟎蟲的生命週期包含卵、幼蟲與成蟲，即使清除表面成蟲，深層蟲卵仍會持續孵化，完整療程通常需2至4個月。治療期間除依醫囑使用殺蟲藥膏外，也應暫停使用卸妝油、護膚油及厚重底妝產品，避免「一邊治療、一邊餵蟲」，才能讓皮膚真正恢復穩定。

