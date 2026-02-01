女大生相隔18月控餐飲男性侵！原來是「茄子蛋」一首歌讓她成復仇成功

記者洪正達／高雄報導

A女靠著對話紀錄與清晰的環境記億，再加上黃男曾播放的《愛情你比我想的閣較偉大》，成功控告對方性侵。（示意圖／PIXABAY）

高雄黃姓男子在餐飲業上班，2021年網交一名大學生A女後，在隔天將其載回左營住處猥褻、性侵得逞，1年半以後A女在諮商中首次透露此事後，後續轉報警方後，在庭審時準確回憶黃男在住處中播放「茄子蛋」的歌曲《愛情你比我想的閣較偉大》，以及住處擺設等環境圖後，坐實黃男犯行，因此高雄高分院依強制性交罪判處5年徒刑。

判決指出，黃男於2021年11月12日當天透過網路認識A女，隔天便騎車到三民區的一處超商，將A女載回住處後開始強行猥褻，隨後性侵得逞，直到2023年4月25日當天，A女在校內接受諮商輔導時首度透露此事，輔導人員進而轉報員警，黃男到案說明後，依妨害性自主罪嫌送辦、起訴，但黃男卻辯稱並沒有跟A女見面，也沒讓A女進入住處內，否認自己性侵對方。

廣告 廣告

不過A女提出兩段對話內容，清楚描述了樓外觀顏色、警衛室面積等，以及黃男家中擺設的環境圖，以及黃男曾播放「茄子蛋」的作品《愛情你比我想的閣較偉大》等證詞後戳破其謊言，再加上案發後A女不再跟黃男見面，雙方也沒有嫌隙或仇恨，但她因此有輕度憂鬱症，因此地院依強制性交罪判處5年徒刑，但黃男不服上訴，高雄高分院認為原審無違誤，因此將其訴願駁回，但全案未定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

他車禍重傷要送療養院！下秒「威脅公布自慰、私處影片」女友怕爆提告了

高雄垃圾車「一夜兩燒」元凶曝光！環保局：鋰電池直接投入將重罰

超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結

高雄醉大叔「熊抱摸胸強吻10min」少女嚇哭！起色心最慘結局曝光

