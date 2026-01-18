女大生約兜風遭載到摩鐵性侵！傳求救訊息「我被那個了」

（記者洪承恩／綜合報導）台北一名朱姓男子透過交友軟體認識女大生，原本說好要騎機車帶她兜風、順便接送上班，卻在第一次見面時改開車把人載到汽車旅館，還在對方明確拒絕下以掐脖、毆打等暴力強行性侵。事後他不但否認犯行，還辯稱兩人「你情我願」，讓被害人再次受傷害。台北地院審酌女大生的傷勢、DNA鑑定與相關證詞後，認定朱男犯行明確，判處3年10個月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，雙方於2023年9月在交友軟體上認識，聊天幾天後相約外出。原本說好要以機車載女大生出門並送她上班，但朱男當天卻開車赴約，上車後也沒照原訂行程行動，而是一路開往台北市一處汽車旅館，聲稱「休息一下就送妳去」。女大生因即將上班，加上不熟路況，只能跟著進入房內。

廣告 廣告

示意圖／女大生與網友相約出門，沒想到竟遭暴力性侵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

沒想到進房不久，女大生坐在床邊滑手機時，朱男突然從後方抱住她、開始強拉衣物。女大生慌張反抗，甚至一度逃到門口，卻仍被拖回床上。過程中朱男使用拳頭毆打、單手掐住脖子壓制，導致她全身多處瘀傷與抓痕。朱男在暴力下性侵得逞後進浴室洗澡，女大生才趁空檔透過IG傳訊向友人求救，告知「我被那個了」，並在他走出浴室時迅速躲入廁所反鎖。警方到場時朱男已逃離，但後續仍遭追緝到案。

示意圖／女大生與網友相約出門，沒想到竟遭暴力性侵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

審理期間，朱男堅稱兩人是合意發生性行為，還說有詢問女大生是否要當他的女朋友，且她「點頭答應」。他甚至宣稱自己為追求「刺激感」才把房門打開一條縫，並把女大生往門口推。但法官發現，朱男事後刪除與女大生的對話內容，加上現場跡證、驗傷結果以及女大生友人的證詞，都與被害人描述一致，完全推翻他的說法。

示意圖／女大生與網友相約出門，沒想到竟遭暴力性侵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

法院認為，朱男在短短認識幾天的情況下，就以謊言把女大生帶往旅館，再利用暴力強行性侵，不僅造成身體傷勢，也讓被害人留下深刻創傷。更糟的是，他在整個偵審過程始終否認犯行，也未對被害人道歉或和解，對被害人造成二度傷害。綜合動機、手段、態度等因素，最終依強制性交罪判處3年10個月徒刑。

更多引新聞報導

嗆完「你有種就摸」竟被拉進巷內暴力性侵！女控訴卻遭判無罪

朝日電視台墜樓亡 20歲員工身分被挖黑暗內幕曝

