女大生趕公車遇突發狀況，警方夜間暖心助解圍。





一名黃姓女大學生日前晚間神情焦急向警方求助，表示當時行經新屋區忠孝街巷弄，準備趕往搭乘公車時，不慎踩入路旁排水孔，右腳抬起時所穿鞋子瞬間掉落孔內。由於排水孔狹深、孔內昏暗，女大學生多次嘗試仍無法自行取回，眼看即將錯過班車，只好無奈向警方報案請求協助。

新屋分駐所警員李林傑與吳皓程接獲報案後，立即趕赴現場了解狀況。隨即著手協助處理，並發揮機智，運用隨身及現場可得之工具，包括衣架及鐵夾子，小心翼翼地伸入排水孔內進行勾取。經過多次耐心嘗試與細心操作，終於成功將掉落的鞋子取出，並立即交還給女大學生，順利協助解決燃眉之急。

廣告 廣告

女大生趕公車遇突發狀況，警方夜間暖心助解圍。

女大學生見鞋子失而復得，臉上露出如釋重負的笑容，並表示終於可以順利趕上公車，對於警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。

楊梅分局表示，警方除肩負維護治安與交通秩序的責任外，也持續在日常勤務中關懷民眾需求，並於第一時間提供即時且溫暖的協助，成為民眾最安心、最可靠的後盾。

更多新聞推薦

● 高虹安助理費案涉貪污二審改判無罪 內政部：可申請復職竹市長 高檢署擬上訴