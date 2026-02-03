女大生車禍重創裝葉克膜救命 個別化預防措施挺過加護病房譫妄危機

重傷女大生挺過49天生死關卡，喜獲重生與醫療團隊留下美麗倩影。（圖：奇美醫院提供）

加護病房救回性命後，為避免「譫妄」成為康復路上的隱形殺手，奇美醫院導入「譫妄組合式照護策略」，從病人入住加護病房第一時間即進行早期預測與個別化預防，結合跨專業團隊、家屬參與和志工陪伴，成功將加護病房譫妄發生率降低至30%以下，讓重症病人不只活下來，更能挺過譫妄危機，走向復原。

奇美醫院護理部3B加護病房護理長郭惠婷分享案例，21歲女大生，騎機車自摔導致骨盆及雙下肢多處骨折送醫急診，因肺栓塞、意識不清、血氧含量低，緊急放置葉克膜及多次手術治療。歷經49天的生死交關，醫療團隊終於成功將女孩從死神手中救回。

廣告 廣告

醫療團隊在女大生清醒後，立即啟動個別化的預防譫妄組合式照護，依女大生喜好客製化照護內容，播放喜愛的偶像音樂、熟悉的卡通、自己發表的鋼琴作品，擺放陪伴玩偶，並安排家屬探視時間，協助早期床邊復健。在醫療團隊細心照護下，女大生不僅未出現原本擔心的譫妄症狀，後續順利轉出加護病房。

奇美醫院護理部督導柯雅婷說明，奇美醫院加護病房團隊譫妄小組全面導入「譫妄組合式照護策略」，近三年照護內容更進化為全人照護面向，依照病人個人喜好與生活背景，量身打造照護內容，護理師提供個別化與客製化預防譫妄照護策略，讓護理師能依病人背景量身打造最適合的照護方式。

奇美醫院3B加護病房護理長許家蓁說明，考量預防譫妄的重要性，醫院在探病制度下彈性延長家屬陪伴時間，鼓勵家屬帶照片、影片或熟悉物品，減緩病人不安全感；醫院更推動全臺率先的「預防譫妄加護病房志工」。志工每週定期陪伴病人，運用串珠、撲克牌、講故事等肢體活動，減少病人恐懼與不安。

柯雅婷強調，加護病房是病人生命最危急、身心最混亂的時刻，其中「譫妄」很常見、卻也最容易被忽略。為提升重症病人的照護品質，奇美醫院不斷精進「譫妄組合式照護策略」，結合跨專業團隊、家屬參與及志工陪伴，讓譫妄預防真正落實在每一位重症病人身上。（陳婉玲報導）