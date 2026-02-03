女大生轉行水電日薪1600！怨沒年終還要包紅包

年終獎金發放時節，一名女性水電工作者的心聲引發社會關注。這位女子在網路論壇Dcard發文表示，自己大學畢業後原本從事行政工作，月薪僅29000元，在朋友推薦下轉行水電業，至今已經工作2年。

根據她的說法，水電行業採取日薪制度，每日薪資1600元，有做才有錢。最讓她感到無奈的是，這個行業沒有年終獎金，也沒有特休假期。特別是今年2月份，因為春節假期的關係，實際工作日只有14天，換算下來月薪僅有2萬多元，但仍需準備給父母的春節紅包，經濟壓力讓她直呼心累。

廣告 廣告

她在文中提到，看見網路上許多人討論年終獎金領幾個月，自己卻連一毛錢年終都沒有，心裡感到相當失落。雖然許多人認為水電師傅做久了薪水會提高，資深師傅日薪可達5000至6000元，但她坦言自己身為女性，體力有限，在團隊中主要負責整理環境、接電線壓端子、遞工具、扶梯子等輔助性工作，即使工作再久，也難以達到師傅級的薪資水準。

貼文曝光後引發網友熱烈討論。有網友指出，女性水電師傅其實具有市場優勢，許多單身女性在遇到簡易水電問題時，會傾向尋找女師傅上門服務，建議她可以善用這項優勢開拓客源。也有從事相同行業的前輩建議，目前市場上學徒的日薪行情已經來到1600至1800元，若老闆不願意讓她學習更多技術性工作，不妨考慮換公司，尋求更好的發展機會。

另有網友提供不同職涯建議，包括考慮軍職、技術員或顧問公司等選項，這些工作通常有較穩定的年終獎金制度。部分網友則分享自己的經歷，表示許多行業都沒有年終獎金，清潔業、服務業等也面臨相同處境。

這起事件反映出台灣部分勞工面臨的待遇問題，特別是日薪制工作者在傳統節慶期間的收入不穩定性。專家指出，勞工在選擇職業時，除了考慮基本薪資外，也應將年終獎金、特休假期等福利納入整體評估，才能做出最適合自己的職涯規劃。

更多品觀點報導

凱基銀新春理財專案！3個月美元定存年利率6％ 換匯優存最高8.8%

陳漢典婚宴包6600元遭轟「全場最少」！嘻小瓜崩潰曝真相

