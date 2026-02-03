女大生轉行水電日薪1600！怨沒年終還要包紅包
年終獎金發放時節，一名女性水電工作者的心聲引發社會關注。這位女子在網路論壇Dcard發文表示，自己大學畢業後原本從事行政工作，月薪僅29000元，在朋友推薦下轉行水電業，至今已經工作2年。
根據她的說法，水電行業採取日薪制度，每日薪資1600元，有做才有錢。最讓她感到無奈的是，這個行業沒有年終獎金，也沒有特休假期。特別是今年2月份，因為春節假期的關係，實際工作日只有14天，換算下來月薪僅有2萬多元，但仍需準備給父母的春節紅包，經濟壓力讓她直呼心累。
她在文中提到，看見網路上許多人討論年終獎金領幾個月，自己卻連一毛錢年終都沒有，心裡感到相當失落。雖然許多人認為水電師傅做久了薪水會提高，資深師傅日薪可達5000至6000元，但她坦言自己身為女性，體力有限，在團隊中主要負責整理環境、接電線壓端子、遞工具、扶梯子等輔助性工作，即使工作再久，也難以達到師傅級的薪資水準。
貼文曝光後引發網友熱烈討論。有網友指出，女性水電師傅其實具有市場優勢，許多單身女性在遇到簡易水電問題時，會傾向尋找女師傅上門服務，建議她可以善用這項優勢開拓客源。也有從事相同行業的前輩建議，目前市場上學徒的日薪行情已經來到1600至1800元，若老闆不願意讓她學習更多技術性工作，不妨考慮換公司，尋求更好的發展機會。
另有網友提供不同職涯建議，包括考慮軍職、技術員或顧問公司等選項，這些工作通常有較穩定的年終獎金制度。部分網友則分享自己的經歷，表示許多行業都沒有年終獎金，清潔業、服務業等也面臨相同處境。
這起事件反映出台灣部分勞工面臨的待遇問題，特別是日薪制工作者在傳統節慶期間的收入不穩定性。專家指出，勞工在選擇職業時，除了考慮基本薪資外，也應將年終獎金、特休假期等福利納入整體評估，才能做出最適合自己的職涯規劃。
更多品觀點報導
凱基銀新春理財專案！3個月美元定存年利率6％ 換匯優存最高8.8%
陳漢典婚宴包6600元遭轟「全場最少」！嘻小瓜崩潰曝真相
其他人也在看
逾3成上班族暴露職場二手菸 尾牙旺季到！呼籲企業4步驟舉辦「無菸尾牙」
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文根據國健署資料顯示，國內成人吸菸率已降至12.8％，但是職場二手菸暴露率仍高達30.3％，3成以上的上班族健康都受菸害威脅。目前正是尾牙旺季，國健署呼籲，應推動「無菸尾牙」，拒絕紙菸、電子煙、加熱菸等菸品，並落實《菸害防制法》室內禁菸規定、善用多元戒菸服務，共同打造健康的無菸職場環境。成人吸菸率下降 但職場二手菸暴露仍高達30.3％國健署113年國人吸菸行為調查發現，18歲以上成人吸菸率已降到12.8％，較111年下降1.2個百分點，代表民眾整體吸菸情形正在持續改善，但是吸菸率下降的同時，職場二手菸暴露卻依然很高。國健署表示，經過調查發現，18歲以上室內工作者的職場二手菸暴露率竟然仍有30.3％，也就是說平均每10位上班族，就有約3人暴露於二手菸的職場環境，這也顯示國內勞工的健康仍然持續受到菸害威脅。為何要重視職場二手菸暴露？ 職場二手菸會造成哪些影響？由於上班族每天有將近三分之一的時間都在工作，職場環境已是相當重要的生活場域之一，因此職場二手菸暴露風險不容忽視。國健署強調，二手菸中含有上百種有害物質、致癌物，即便接觸時間再短，都會增加罹患心
放棄美國轉籍中國 谷愛凌吐露內心話：世界不會原諒我了⋯
2026米蘭冬奧即將於2月6日登場，上屆北京冬奧引起轟動的中美混血「滑雪女神」谷愛凌，本屆確定再次披上中國隊戰袍出賽，參加自由式滑雪U型場地、大跳台和坡面障礙技巧項目，是中國
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
WBC／徐若熙「想證明台灣是強隊」！30人名單預測 江坤宇恐在邊緣
效力日職軟銀鷹的台灣「火球男」徐若熙近日首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到3月開打的經典賽，高機率作為中華隊一員的徐若熙，霸氣表示會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍；至於中華隊30人最終名單將
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
群創斜槓封裝夯1／出貨給SpaceX成入場券 洪進揚曝群創今年目標高階封裝
群創面板級封裝（FOPLP）打入特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX，訂單滿載成為各界矚目的焦點，群創董事長洪進揚在接受本刊專訪時表示，「不評論客戶，但是，拿到大客戶訂單證明攻半導體封裝有成，重要的是技術研發要持續跟上，雙腳並行才走得穩健，今年目標是高階的RDL（重布線層）通過客戶認證。」
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
賴清德民調奇蹟式回升？郭正亮曝2大原因：國民黨自己把分數送掉
《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，造成目前局面的關鍵，在於民進黨訴求清楚，並成功搭上股市站上高點、關稅稅率下調的順風車；相較之下，國民黨明明可以在這議題上發揮，卻白白錯失機會，不會利用當前情勢來為自己加分。根據......
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
揭開大S紀念雕像...S媽痛哭喊「寶貝妳重生了」 S型9階梯藏具俊曄密語
女星大S徐熙媛去年2月病逝日本，在她逝世滿一週年時刻，由丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像，在今（2）天下午2點舉行揭幕儀式，小S感性說，「感謝具俊曄設計一個這麼美的雕像」，S媽更在場淚喊「寶貝你重生了