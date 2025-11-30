女大生遭前任半夜敲門逼復合！網揭3大保命SOP加1禁忌 10大恐怖情人徵召一次看

被恐怖情人「勾勾纏」怎麼辦？網友分享保命SOP與應避免的禁忌。圖／翻攝自threads、photoAC

遇到「恐怖情人」千萬要小心應對！近日有女大生在threads上透露，自己與前任分手後，男方情緒失控，多次試圖聯繫、復合，甚至在半夜前往其住處敲門，令她感到極度恐懼。目前她已封鎖所有聯絡方式，並於事發當晚報警處理，但警方提醒她，若立即申請保護令，恐會刺激對方，使其出現過激行為。她實在手足無措，只好發文求助。對此，網友也給出3方面的建議及應避免的地雷做法。

該名女大生指出，她與前男友為同校學生，男方掌握她的課表資訊，也知道她搬家後的住址，雖然不清楚她家教工作的確切地點與時間，但仍具備掌握行蹤的能力，且對方找不到她便會聯絡她的朋友，讓她倍感壓力。她強調，家中飼養2隻貓，無法長期離家避風頭，也不敢回家晚歸，一度陷入崩潰。

她在文末無助地表示，目前不知道下一步該怎麼做，只能向網友尋求建議，希望了解是否有人曾遭遇類似情況、可採取哪些自保措施，以及是否能尋求法律或社福資源協助。

女大生表示，前男友找不到她就會聯繫她的朋友，讓她備感困擾又害怕。

此文一出，許多網友都列出建議，其中包括「3方面的建議」與「1種應避免的危險處理方式」。

1.居住與行蹤安全

儘速搬家或更換門鎖，減少被找到的風險。

搬家一次到位，使用貨車，不來回，多數人不知地點。

新住址僅告知最信任的人，避免資訊外洩。

課表及作息調整，與老師或校方溝通協助保護。

上課、返家、離開校園時有人陪同，不落單。

變換交通方式與路線，不要固定行程。

限時動態延遲發布、避免顯示地點與行程。

2.人身保護與法律資源

儘速申請《跟蹤騷擾防制法》與保護令。

保留所有證據：訊息、錄音、監視器、照片。

報警備案，讓警方了解完整情況，可要求限制接近與禁止聯絡。

攜帶防身用品（合法防狼噴霧、哨子等）。

3.支持系統

通知親友、同學協助陪伴，不單獨面對。

尋求校安中心、社工、家暴防治中心支援。

若父母支持，可坦誠告知狀況取得協助。

⚠️ 需避免的地雷禁忌（以下方法可能提高暴力風險，並不安全！）

刻意刺激對方、挑釁、製造衝突或情緒勒索。

主動接觸或嘗試「讓他厭惡」。

單獨面會或想靠談判解決。

女大生指出，她與前男友為同校學生，男方掌握她的課表資訊，也知道她搬家後的住址。圖／翻攝自threads

恐怖情人「10大徵兆」

曾經深愛的另一半，為何最後卻成了冷酷傷害自己的兇手？新竹市警察局表示，「恐怖情人」在事發前或多或少都會透露出徵兆，當發現以下徵兆，應該好好保護自己，避免與他再有不必要的接觸。

1.自我為中心

自己永遠是對的，所有人都對不起他，對於不順從他的人會有激烈的恨意。會以貶低人格的粗話、髒話攻擊伴侶或是其他人，認為伴侶就是低能與低等。

2.言語、肢體暴力

習慣性斥責對方，以言語施以精神虐待，容易因一點不順心而施暴，有了第一次後，若我們選擇了原諒，第二次、第三次就會接著而來，肢體暴力不能縱容。

3.欠缺憐憫心與同情心

對於自身以外的事物漠不關心，甚至可能對小狗、小貓等比自己弱小之動物施暴。

4.藥物或酒精成癮

有習慣用藥成癮，甚至吸毒行為，或經常需要藉由酒精麻醉自己的人，通常伴隨有情緒不穩定的狀況，而吸毒或酒醉後的行為也非自己能控制。

5.情緒容易失控

經常因為小事動怒，動不動就破口大罵，情緒反覆無常，不能忍受挫折，無法管理自我情緒。

6.有自殘、暴力習慣或紀錄

當被激怒或情緒低潮時，經常用傷害自己的方式排解，且經常會摔東西表示憤怒。

7.生活圈狹窄

除了愛情，生活沒有其他重心，而造成自我封閉的個性，易產生扭曲人格，一旦失去愛情，什麼事都做得出來。

8.佔有慾強

在關係裡，不論做了好事壞事，都會把「我這麼做都是因為愛你」掛在嘴上。會控制配偶的交友圈，不准跟異性講話或見面、幾點出門、何時回家都要經過他同意。

9.隨時掌控行蹤

緊迫盯人，隨時掌控對方的行蹤及所有通訊軟體，包括手機簡訊、電子郵件等。

10.疑心病重

容易吃醋，無時無刻懷疑另一半劈腿，只要是異性都被懷疑有曖昧。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



