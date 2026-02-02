女大生遭色網友性侵！過1年半才提告 「這首歌」成判決關鍵

女大生遭到網友性侵。示意圖／攝影鄒保祥

高雄一名從事餐飲業的黃姓男子，透過交友軟體認識了一名女大生，兩人相約見面，黃男騎機車把女大生載到自己的住處，之後露出本性，不顧女大生反抗，強行將女大生壓在床上性侵得逞。女大生案發後沒有立刻報案，而是直到1年半後在學校接受心理輔導時透露此事才報案，但黃男一概否認，而女大生對黃男家的描述，及當下播放的「這首歌」印象深刻‧也讓法官相信女大生的說詞做出判刑的決定。

判決書指出，事發當天兩人約在全聯鼎中店見面，女大生說，本來黃男說要去吃飯，但騎車載自己去他家，說他家有貓咪，問女大生怕不怕？女大生說自己很喜歡貓咪，就一起上樓了。

性侵過程全記得

上樓之後，黃男把女大生帶到自己房間，兩人躺在床上，女大生指控黃男開始撫摸自己，「我當下跟他說我不知道你約我出來是要做這件事情，我沒有做過這件事情，也不想做」，但是黃男不顧女大生意願，強行親吻她的嘴和胸部，還脫掉她下半身的衣物，並硬拉女大生的手摸自己的下體，接著指姦女大生，再以生殖器強行性侵女大生得逞。

女大生說，自己當時被黃男突然的行為嚇到，所以來不及有任何反應，後來自己把衣服穿好，黃男騎車載她去上班的地點。黃男否認所有指控，說自己當天還載送女大生，女大生當時也不是無法對外求助的狀態，跟被害人會盡量避免再次接觸被告、迴避被告的反應不同，而且對於黃男有無抽電子菸、有無養貓、是否與女大生就讀同一間大學之陳述均與事實不符。

這首歌成關鍵

不過女大生對於黃男家的大樓、家中的格局都描述得跟事實一樣，還指出黃男曾在案發當下播放台語樂團「茄子蛋」歌曲《愛情你比我想的閣較偉大》，這些細節都增加了女大生指控的可信度，因此判黃男有期徒刑5年。黃男不服提起上訴，被高雄高分院駁回，全案還可上訴。



