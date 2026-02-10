女大生重傷昏迷49天！靠「A2F照護」譫妄率降至3成

一名21歲女大學生在返校途中自摔，骨盆及雙下肢多處骨折，因肺栓塞、意識不清緊急放置葉克膜。奇美醫院3B加護病房主任蔡季倫以「她還這麼年輕，我們再拚拚看！」的信念，歷經49天救回女孩，並透過客製化照護避免譫妄症狀。

奇美醫院護理部3B加護病房護理長郭惠婷表示，加護病房重症病人因重大傷病、環境封閉及生理壓力，發生譫妄症的比例高達50%以上，會出現意識混亂、定向感喪失等症狀。

奇美醫院自111年4月導入「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.ABCDEF」，從病人入住第一時間即進行早期預測與個別化預防，成功將譫妄發生率降至30%以下。

醫療團隊在患者清醒後，每班評估、每次接觸時主動提供日期及時間，依她的喜好播放偶像音樂、熟悉卡通、自己發表的鋼琴作品，擺放陪伴玩偶，彈性安排家屬探視，協助早期床邊復健。患者未出現譫妄症狀順利轉出，家屬親筆書寫表揚單感謝醫護團隊。

奇美醫療團隊特別準備蛋糕，為成功案例萬小姐獻上祝福，慶祝她平安度過治療、順利恢復健康，迎接重生的時刻。（圖／奇美醫院）

奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，照護內容進化為全人照護，依病人喜好與背景量身打造。護理師提供音樂陪伴、報時系統強化定向感、依需求調整光線或請家屬自備慣用睡眠用品，照護不同國籍病人時運用Chat GPT輔助翻譯，針對視障者提供專屬手機溝通工具。

奇美醫院3B加護病房護理長許家蓁說明，醫院彈性延長家屬陪伴時間，鼓勵帶照片、影片或熟悉物品減緩不安，加強衛教讓家人了解譫妄並非失智或精神疾病。針對家屬無法長時間陪伴，奇美醫院推動全台率先的「預防譫妄加護病房志工」，每週定期陪伴病人，運用串珠、撲克牌、講故事等活動減少恐懼。

醫療團隊錄製Podcast、衛教影片，讓家屬轉入普通病房前掌握照護技巧。結合醫師、護理師、藥師、呼吸治療師、物理治療師、社工師、志工等跨領域團隊合作，補足家屬無法陪伴的空缺，有效降低譫妄發生率。

