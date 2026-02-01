女大生隔1年半送他入獄！鐵證竟是「茄子蛋」1神曲

社會中心／饒婉馨報導

高雄一名黃姓男子於 2021 年透過網路認識女大生，隨後將其帶回住處強行猥褻、性侵。案件在發生一年半後，因女大生接受校內諮商才曝光。即便黃男在庭審期間全盤否認，甚至聲稱兩人從未見面，但女大生憑藉對其住處環境的精確描述，以及指出案發時現場正播放「茄子蛋」的名曲《愛情你比我想的閣較偉大》，成功戳破黃男謊言。高雄高分院審理後，依強制性交罪判處黃男 5 年有期徒刑。





女大生隔1年半靠「茄子蛋」1首歌送他入獄！餐飲男抗告遭駁回下場慘…

黃姓男子第一時間全盤否認罪刑，不過最後仍因女大生的詳細關鍵指控遭判刑。（圖／翻攝自 Google Maps）

廣告 廣告





諮商意外揭發沉冤一年半案件！黃男全盤否認辯稱「不認識」

黃姓男子原本在餐飲業工作，2021 年 11 月 12 日與女大生在網路上認識後，隔天便騎車前往超商接她，並帶回位於左營區的住處，不顧對方反對強行施暴。這起事件一直被她藏在心裡，直到 2023 年 4 月，女大生在學校進行諮商輔導時才終於透露受害經過，輔導人員隨即通報警方處理。黃姓男子到案說明後，對所有指控一概否認，且主張自己根本沒有跟女大生見過面，更不可能讓對方進入家中，試圖撇清所有妨害性自主的嫌疑。然而檢方根據女大生提供的證詞進行調查，發現她對案發地點的描述相當詳盡，因此成為定罪的關鍵轉折。





女大生隔1年半靠「茄子蛋」1首歌送他入獄！餐飲男抗告遭駁回下場慘…

女大生憑著清晰記憶，以及黃姓男子當時播放的知名樂團茄子蛋當背景音樂一事，終於成功讓他被判刑。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）





描述住處環境與歌曲不謀而合！高分院維持原判駁回上訴

她在法庭上精準詳述出黃男住處大樓的外觀顏色、警衛室大小，並提供正確的室內擺設圖。其中最令法官採信的證據，是她清楚回憶起黃男在性侵過程中，屋內正播放著知名樂團「茄子蛋」的熱門作品《愛情你比我想的閣較偉大》。法官認為，若非親自到現場，很難在相隔一年多後仍能精準說出這些特定的空間細節與環境背景音，經過調查發現，她在案發後便不再與黃男聯繫，兩人之間並沒有任何嫌隙或利益衝突，因此排除陷害的可能；此外，她也因為這起事件影響身心健康。地院一審依強制性交罪判處黃男 5 年徒刑，黃男隨後提起上訴，但高雄高分院認定原審判決事實明確且無違誤，決定駁回上訴，目前全案仍未定讞，仍可繼續上訴。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：女大生隔1年半靠「茄子蛋」1首歌送他入獄！餐飲男抗告遭駁回下場慘…

更多民視新聞報導

她生「單腎寶寶」控學員強吻害的！法院判決出爐了…

院長追女藥師「當小女友」 公園緊貼下身猥褻、捏臀！

勇消詹能傑殉職！火調初判「1物冒火光」短路釀災…

