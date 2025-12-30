女大生騎車慘遭黑狗擊落！她「趴地慘摔」後方客運急停…險釀校園慘案

記者陳弘逸／屏東報導

屏東科技大學校園內昨天（29日）上午，有黑狗在校內亂竄，有一名18歲的女大生騎車因閃避不及，直接撞上，當場慘摔，恰巧，後方有一輛校內公車靠近，畫面險象環生，所幸，女騎士只受輕傷，送醫無大礙。但事後，有聲稱是該名女騎士的男友在社群「Threads」PO上行車紀錄器畫面，引發熱議。

這起事故發生在昨天（29日）上午10時許，年約18歲的女大生騎車在屏東科技大學校園內，突有狗竄出車道，害該名女騎士反應不及，當場撞上，人車倒地；所幸，當下意識清楚，只有四肢擦挫傷，並無大礙。

警方獲報到場，協助騎士送醫，至於闖禍的小狗已逃逸無蹤。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場，協助騎士送醫，至於闖禍的小狗已逃逸無蹤，但校園因浪犬導致的車禍問題，也引發學生關注。

這起事故，有網友在社群「Threads」將行車紀錄器畫面PO網並寫下，屏科大讚！流浪犬讚！給屏科大一個讚！車禍人是自己女朋友，現在的流浪犬吼，不怕死餒，要是真的離公車太近……會不會就……屏科大可以把流浪狗移除嗎？

