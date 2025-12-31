女大生騎車雙載車禍 1死1傷

鄭姓女大生昨日騎機車撞上前方卓男駕駛的大貨車後方，經送醫搶救仍然不治。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍、林坤瑋、張上耕、鄭鈞云∕綜合報導

亞洲大學二十歲鄭姓女大生三十一日騎機車載同學撞上大貨車，鄭女頭部、胸部重創，送醫急救仍宣告不治。台十九線雲林元長段三十日則發生二死車禍，駕駛甘蔗貨車林姓男子疑因未注意倒臥在地上的兩名騎士直接輾過，涉犯失致死及肇事逃逸等罪。

亞洲大學鄭姓女大生三十一日中午騎機車載二十歲林姓男同學行經台中市霧峰區乾溪東路，當時四十四歲卓姓男子駕駛大貨車因會車停車，鄭女疑煞車不及撞上大貨車後方，現場沒有呼吸心跳，後方的林姓同學輕傷。消防人員獲報將鄭女送醫，因頭部重創並有血胸急救仍宣告不治。

雲林縣消防局三十日凌晨則接獲民眾報案，指台十九線元長路段南下車道發生機車、腳踏車與不明車輛擦撞車禍，四十六歲李姓機車女騎士和六十五歲李姓腳踏車騎士當場死亡。

警方調閱監視器發現，李男比李女早八分鐘抵事故現場，從現場遺留的碎片初步認定另有一輛肇事車輛。追查掌握駕駛甘蔗貨車的四十九歲林男涉有重嫌，當天晚間將他拘提到案。

檢方查出林男凌晨駕駛在該路段時，疑未注意已經倒臥在路面上的兩人輾壓經過，至於林男撞擊前兩名騎士是否有相撞事故、倒臥路面當下是否已失去生命跡象？仍有待步釐清。

羅東發生休旅車、自小客車相撞，休旅車側翻、自小客車車頭全毀，五人受傷送醫。（羅東警分局提供）

另外，宜蘭縣三十日發生兩起追撞車禍，五結鄉一輛白色福斯轎車上午追撞停等紅燈的白色富豪休旅車後倒車逃逸，警方通知涉案車主及駕駛到案說明；羅東鎮下午則有休旅車、自小客車相撞，導致休旅車側翻，造成五人受傷送醫。

大約五噸重的落石，在基隆外木山湖海路段落下，經過車輛差一點被砸。（記者張上耕攝）

而基隆市湖海路二段三十一日也發生邊坡落石事件，一顆重約五噸巨石從邊坡滾落到車道，幸未砸中人車。