女大生騎車雙載車禍 1死1傷
記者陳金龍、林坤瑋、張上耕、鄭鈞云∕綜合報導
亞洲大學二十歲鄭姓女大生三十一日騎機車載同學撞上大貨車，鄭女頭部、胸部重創，送醫急救仍宣告不治。台十九線雲林元長段三十日則發生二死車禍，駕駛甘蔗貨車林姓男子疑因未注意倒臥在地上的兩名騎士直接輾過，涉犯失致死及肇事逃逸等罪。
亞洲大學鄭姓女大生三十一日中午騎機車載二十歲林姓男同學行經台中市霧峰區乾溪東路，當時四十四歲卓姓男子駕駛大貨車因會車停車，鄭女疑煞車不及撞上大貨車後方，現場沒有呼吸心跳，後方的林姓同學輕傷。消防人員獲報將鄭女送醫，因頭部重創並有血胸急救仍宣告不治。
雲林縣消防局三十日凌晨則接獲民眾報案，指台十九線元長路段南下車道發生機車、腳踏車與不明車輛擦撞車禍，四十六歲李姓機車女騎士和六十五歲李姓腳踏車騎士當場死亡。
警方調閱監視器發現，李男比李女早八分鐘抵事故現場，從現場遺留的碎片初步認定另有一輛肇事車輛。追查掌握駕駛甘蔗貨車的四十九歲林男涉有重嫌，當天晚間將他拘提到案。
檢方查出林男凌晨駕駛在該路段時，疑未注意已經倒臥在路面上的兩人輾壓經過，至於林男撞擊前兩名騎士是否有相撞事故、倒臥路面當下是否已失去生命跡象？仍有待步釐清。
另外，宜蘭縣三十日發生兩起追撞車禍，五結鄉一輛白色福斯轎車上午追撞停等紅燈的白色富豪休旅車後倒車逃逸，警方通知涉案車主及駕駛到案說明；羅東鎮下午則有休旅車、自小客車相撞，導致休旅車側翻，造成五人受傷送醫。
而基隆市湖海路二段三十一日也發生邊坡落石事件，一顆重約五噸巨石從邊坡滾落到車道，幸未砸中人車。
其他人也在看
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 2
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 44
2026 台北車展 Toyota 六代目 RAV4 現身、Urban Cruiser 127 萬正式發表上市！
Toyota 本次車展特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現Toyota多元產品線。於12月30日開展記者會上，Toyota發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，展演正式啟動預接的全新日本進口 RAV4 GR SPORT、RAV4 ADVENTURE 與新世代運動美學跑旅 CROWN SPORT，彰顯品牌引領未來移動的魅力。同步推出車展現場下訂限定回饋，回應消費者長期支持，展現 Toyota 對未來移動的承諾與行動。2GameSome ・ 22 小時前 ・ 發起對話
雙北捷運公車 手機掃碼就能搭
記者蔡琇惠∕新北報導 搭捷運、公車不用再翻錢包找卡片了！自一一五年一月…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
推「整車行李」搭捷運遭拒載 男與站務員爆口角
台北市 / 林志純 蔡銍湣 報導 近期台北捷運不平靜，昨（30）日晚間8點多中山國小站，一名男子和站務員爆發口角衝突！原來他推了整整一推車的物品，還有一個大行李箱要搭捷運，被站務人員拒載，男子不滿大吼大叫，站務員緊急通報警方處理，看到捷運又有人鬧事，也讓民眾神經緊繃。而其實北捷針對行李大小早就有規範，民眾務必遵守，避免影響他人權益。男子VS.員警說：「哪有這種垃圾啦，(好了啦，證件先拿出來啦)。」男子情緒激動，指著站務人員破口大罵，好幾名員警就怕衝突擴大，將人團團包圍不敢大意，男子VS.員警說：「(幫我簽一下名)，我的目的就是拿東西出來而已嘛，(OK，了解了)。」男子繼續碎碎念，火氣還是不小，因為他搭捷運被拒載，行李還被暫時保管，捷運站傳來吵鬧聲，也讓民眾神經緊繃，記者蔡銍湣說：「當時男子推著一整車的行李，就堆放在捷運站的角落，結果被站務員拒載之後，(男子)不滿和站務員爆發衝突。」昨日晚間8點多，台北捷運中山國小站，男子推車載滿滿，還有一個大行李箱，放在捷運站角落，接著就離開現場，站務員依規定暫時保管，結果男子又返回站內，站務員告知需依規定領取，但行李超量拒絕載運，男子不滿爆發口角衝突，能帶多少行李搭捷運，北捷其實早有規範。長度須在165公分內，長寬高總和不超過220公分，且自行保管不妨礙他人，男子自稱要去擺地攤，行李裡有不少工藝品，警方目測沒有危險物品，就讓男子離開，民眾說：「體貼一下公務(站務)人員，因為最近大家都很敏感啊，又是這個時間。」民眾說：「不能怪捷運局任何的員工，因為他們有他們的基本原則。」大眾運輸不是私人貨車，帶太多行李不僅占空間，影響他人權益，男子無法接受大鬧捷運，敏感時刻也驚動警方到場。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 5
2026台北車展｜Toyota猛攻SUV市場！Urban Cruiser、全新RAV4、Crown Sport一次看
Toyota總代理和泰汽車聚焦在銷售主軸的SUV車型之中，本次2026台北車展的Urban Cruiser、大改款RAV4以及終於來台的Crown Sport三款車系，肯定會是本次車展備受關注的焦點所在。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前 ・ 1
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 28
2026台北車展／紡錘線條再進化 大改款Lexus ES未來感直接拉滿
Lexus 總代理和泰汽車於「2026 台北新車暨新能源車大展」帶來全新大改款 ES，完成全台首度亮相。這款品牌核心豪華房車以嶄新設計語彙登場，不只宣告世代交替，也同步揭示Lexus對未來電動化旗艦的想像藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。原文出處：22樓高往下狂丟8支滅火器鋼瓶 新北社區保全遭逮辯稱：無聊 更多民視新聞報導看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
2026台北車展｜Honda ZR-V、Prelude同台亮相 從跨界休旅到跑格經典都到齊了！
以截然不同卻彼此呼應的兩款新世代車型，勾勒出品牌對未來的雙軌布局，全新Honda ZR-V以跨界休旅姿態切入主流市場，主打e:HEV油電科技、質感與駕馭兼顧的日常全能；而Prelude則作為情感象徵重返舞台，延續品牌對「駕馭樂趣」的核心價值，證明即便邁向電動化，依舊不願放棄駕駛與車之間的情感連結，藉由這兩款車的同場展演，本田顯然是想要向車迷傳達，未來不只效率與科技，更要保留操控、節奏與駕馭的溫度。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前 ・ 2
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
三菱台北新車大展亮相 2 款重量級 SUV！提前一睹新車風采
2026 台北新車大展今（30）日先行舉辦媒體日，Mitsubishi 中華三菱展區一舉亮相 2 款重點休旅，分別是海外新世代的 Outlander 以及全新七人座休旅 Destinator，先前中華三菱已經預告會陸續導入，不過此次在車展僅是亮相，具體上市時間仍有待原廠確認。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
2026 台北車展寶嘉聯合一口氣展出 4 品牌、9 新車，共 19 輛展車！
2026 台北車展寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep® 與 PEUGEOT四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容。展區規模方面，寶嘉聯合共計展出 19 款車型，其中包含 9 輛全新車款，產品陣容橫跨都會通勤、家庭用車、高性能與越野等多元級距與使用情境。2GameSome ・ 12 小時前 ・ 發起對話
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
車展下單前必看！這10款進口車台灣人瘋買 最貴高出百萬
台灣今年進口車1～11月熱銷車款對國外售價比拚，對照台灣各車款在國外原產地官方售價，比價結果驚人，有些車價差甚至破百萬。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
TOYOTA RAV4亮相 展場汰舊換新預購最低免百萬
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導全台最大的台北新車暨新能源車大展，登場前一天，搶先曝光焦點車款，搭上新能源車題材，TOYOTA第六代改款的跨界油電休旅車RAV4，將冷氣、車窗、車門，整合遠端控制，打造高度智慧化用車體驗，也有純電精品休旅車，10.25吋的數位儀表板和中央多媒體觸控螢幕，一體成形，要讓駕駛體驗，更加數位化。民視 ・ 1 天前 ・ 2
2026台北車展／PEUGEOT 208回來了！預告2026台灣上市
「2026 台北新車暨新能源車大展」於台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合旗下 PEUGEOT搶先端出208亮相，宣告品牌即將重返都會掀背級距。這不只是單一車款曝光，更象徵PEUGEOT將補齊台灣主流乘用車產品線的重要拼圖。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
Hyundai Sonata第九代車型將承襲1985年經典設計，以Art of Steel語彙迎戰跨界浪潮
在全球中型房車市場持續萎縮、跨界與SUV成為主流的背景下，Hyundai現代汽車旗下最具代表性的中型房車Sonata，正準備迎來一次極具象徵意義的重生，根據多家外媒最新消息，下一世代Sonata已正式進入開發階段，不僅確定不會被Elantra取代，還將大膽回歸1980年代的方正復古風格，成為現代品牌設計策略的重要代表作。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話