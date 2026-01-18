女大生「初次見面」就被拖進摩鐵 全身是傷沾滿DNA

女大生與網友初次見面，就慘遭性侵。（示意圖／翻攝自Pexels）





台北一名女大生A女2023年透過交友軟體，認識一名男子B男，2人相識4天，決定相約見面騎機車外出兜風。不過B男當天卻開車，將A女載到汽車旅館，強行發生性行為，事後遭不堪受辱的A女提告，法院判決近日出爐，依強制性交罪，判刑3年10月。

根據判決書記載，2人在交友軟體相識4天，相約騎機車外出兜風，再載送A女去上班，但雙方碰面時，B男是開車赴約，並且直奔汽車旅館休息。A女證稱，她原本坐在床上滑手機，B男就突然過來要脫她衣服。

A女指出，她當下很害怕拚命抵抗試圖推開，卻遭到B男毆打頭部、單手掐住脖子，她曾試圖跑到門邊，卻又被拉回床上，因為力氣比不過對方，所以還是被脫到全裸，開始進行侵犯行為。

A女說，後來B男想要發生性行為，她因為害怕懷孕，要求要戴保險套，不過她還是沒有同意發生性行為，事後她趁著B男洗澡的空檔，透過IG傳訊息給女性友人求助，告訴對方「我被那個了」、「他還暴力」、「幫我叫警察」。

B男則辯稱，前往旅館的路上，有詢問A女是否願意當他女朋友，她也點頭回應，進入旅館時2人也是牽手進去，在旅館內發生性行為時，突然想將門打開一條縫產生刺激感，就將Ａ女推往房間門口，並且將門把按下，發生性行為時可能有壓到A女手腳，但抓傷不是他造成的，在離開旅館前有隔著洗手間的門跟Ａ女說，如果還要繼續跟他交往就主動聯絡我，因為Ａ女一直沒有聯絡他，所以他也沒有主動聯絡Ａ女。

法院認定，因為A女在事發後第一時間就去醫院驗傷，除了身體多處瘀傷、抓傷之外，在私密處也驗出B男的DNA，足認B男為滿足個人性慾，做出上述犯行，再衡量犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，判刑3年10月。全案可上訴。

