女大生「夜間校內捉迷藏」失聯！一查定位位置竟在湖裡... 室友急尋

中國安徽工程大學校園一景。近日一名女大生夜間活動後失聯，最終在校內湖泊中被尋獲，引發外界對校園安全的關注。（翻攝自微博）

中國安徽一所大學近日發生一起令人震驚的校園憾事。一名大一女學生參與夜間團體活動後遲遲未返宿舍，室友嘗試聯繫未果，進一步透過手機定位功能查看位置，卻發現定位顯示在校內湖泊中。校方與相關單位獲報後展開搜救，最終在湖中尋獲該名女學生，但已不幸身亡，事件引發外界對校園夜間安全的高度關注。

夜間活動後失聯 手機定位成關鍵線索？

根據中國媒體《看看新聞》報導，事件發生於 安徽工程大學。該名女大生於12月8日晚間，與同學一同參與校內學生夜間團體活動，活動內容包含在校園範圍內進行捉迷藏遊戲。

廣告 廣告

活動結束後，該名學生並未如往常時間返回宿舍。直到深夜11時左右，室友察覺異狀，嘗試多次聯繫仍無回應，才決定透過她手機中某款遊戲程式內建的定位功能確認位置。

定位竟顯示「在湖中」？ 緊急通報後展開搜救

室友查看定位後驚覺，定位點竟顯示在校園內的湖泊位置，隨即向校方與相關單位通報。搜救人員趕抵現場後，於湖中進行打撈作業，最終尋獲該名女學生，但已無生命跡象。

初步研判，該名女學生可能在夜間活動過程中，因視線不佳不慎失足跌落湖中，且當時未被其他人即時發現，導致憾事發生。

校園夜間活動安全嗎？大學湖泊是否應設護欄與照明？

有校內學生事後表示，事發地點周邊的湖岸並未設置明顯護欄，加上夜間路燈數量有限，光線不足，晚間行走時不易辨識水域邊界，存在一定風險。

更多鏡週刊報導

「從一碗燴飯開始的情誼」78歲常客兩天沒來... 主廚憑直覺上門聽見微弱求救聲

飛機靠窗座位變「極限貼窗位」 她被胖鄰座擠到動彈不得超崩潰！網友掀論戰吵翻

一逛就便意上身？他竟直接私訊寶雅：冷氣是不是有加瀉藥 醫解析「便祕救星」背後原理