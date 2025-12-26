女大胃王吐掉食物畫面曝挨轟造假 突宣布「無限期停更」認：身體出狀況

日本人氣女YouTuber「とぎもち」是出了名的大胃王，近期陷入假吃疑雲，22日發影片透露身體出狀況，YouTube頻道將無限期停更。（圖／翻攝自YouTube／Togimochi Koreaとぎもち 토기모치）

日本人氣女YouTuber「とぎもち」是出了名的大胃王，頻道擁有超過85萬訂閱者，但近日她在影片中疑似因剪輯失誤，被發現吐出食物，遭一票網友砲轟她造假。對此，とぎもち隨後也公開宣布因健康因素，將無限期停更以調養身心。據了解，とぎもち自10年就開始拍大胃王影片，吐出食物畫面流出也讓她長年經營的形象崩塌了。

綜合日媒報導，とぎもち是一名嫁到南韓的日本人妻，她的個人YouTube頻道經常分享狂吃各類美食的「大胃王」影片，粉絲們一直對她的大食量感到驚奇。不過，とぎもち日前上傳一部品嚐韓式大熱狗的影片，打算吃5支韓式起司熱狗，但吃到第4支的時候，突然有一瞬間出現她把熱狗吐到桌子底下的畫面，時間僅短短0.5秒，但仍造成網友熱議。

とぎもち疑似假吃的狀況，有部分人認為她吐掉食物的動作很純熟，不禁懷疑她的影片哪些是真吃、哪些是假吃，或是長期都用這種方式拍影片，可能「剪輯失誤」才不小心把畫面流出。

在網上言論延燒，とぎもち終於在22日發布影片回應，她並未直接回應是否假吃，而是強調自己因為工作過量，導致腸胃出問題，還有身體狀況也很不好，因此決定無限期停更YouTube頻道，但Instagram則不定期更新。とぎもち也說，自己雖然平時心理素質堅強，但因責任感過重，總想完美完成工作，最終超越了身心極限。

影片中，とぎもち透露自己長期受偏頭痛與暈眩困擾，而最終決定休養的關鍵因素，是對家人的態度。她坦言，由於身心疲累，曾在拍攝期間對女兒態度嚴苛，甚至與母親爆發激烈口角，讓她深刻意識到「無法好好對待重要的人，也無法好好照顧自己」，因此決定暫停工作。

最後とぎもち感謝粉絲們長期以來的支持，並承諾將努力恢復健康，希望以更好的狀態回歸螢光幕前。雖然とぎもち陷入假吃疑雲，但影片底下仍有不少粉絲留言支持，希望她好好照顧自己的身心健康，會等她重新回歸。

