女奧客搭機「索1物」未果 竟要空服當場「脫衣」網喊：列黑名單

空服員在飛機上除了要維持飛航安全外，另一項工作就是要回應乘客的需求。但若在空中遇到奧客，空服員要如何安撫解決？一名美國的空服員就分享一個奇特經歷，也讓不少網友看傻眼，喊話航空公司要把這名奧客列為「黑名單」。

來自美國的南卡州、但任空服員經歷約18個月的空服員莉茲（Liz），近日在TikTok分享這段經歷。她拍片說，在一趟僅49分鐘的國內線航班上，女乘客首先詢問是否有毯子可借用，在獲得否定答案之後，竟脫口而出，「好吧，那我可以用一下妳的外套嗎？」

莉茲本來以為自己聽錯，後來再次跟女乘客確認，「她是指自己放在行李櫃的外套，結果她說，『不是，我想用妳身上那件當毯子。』」她並未答應這個突如其來的離譜要求，儘管內心震驚不已，仍盡量保持專業態度，繼續為女乘客提供餐飲服務。

莉茲影片已累積超過42.2萬次觀看。一些網友批評這種行為簡直就是「奧客」，應該被航空公司列入「禁飛」黑名單，不少網友紛紛怒批女乘客「沒常識」「有些人真的沒資格搭飛機，應該禁飛」。另外有網友分享慘痛經驗，「以前自己好心把毛衣借給乘客，結果降落前要還的時候，對方竟從腳上脫下來，從此再也不借」。

