「女女同婚、18歲+單身女」也適用人工生殖！ 政院擬拍板

行政院政務委員陳時中說明《人工生殖法》部分條文修正內容。楊文琪攝



為讓婦女生育自由，行政院院會明(12/11)日擬討論通過《人工生殖法》部分條文修正案，除現行不孕夫妻外，新增同婚女性及滿18歲以上的單身婦女亦可進行人工生殖，但要求女性須以自己的卵子和子宮懷孕，人工生殖機構可捐贈受術者生殖細胞，受術者不可自行尋找。至於各界討論許久的代孕，因尚未形成社會共識，故先予脫鉤。

行政院政務委員陳時中今（12/10）日表示，《人工生殖法》討論已久，這次部分條文修正著重婦女生育自由和兒童最佳利益，在婦女生育自由部分，可進行人工生殖的資格，除現行不孕夫妻外，新增同婚女性及滿18歲以上的單身婦女。

廣告 廣告

他說，不孕夫妻是維持原來的規定，亦即一定是合法夫妻，要用一方健康的生殖細胞，必須符合子女最佳利益的評估，45歲以上必須接受檢查，沒有不適合生產或懷孕的情形，而且必須用自己的卵子和子宮生產。

同婚者的部分，陳時中表示，《憲法》78號解釋文指出是合法登記結婚，然後女女一方是用自己卵子、子宮來生育；而未婚婦女則需年滿18歲，且要適合人工生殖，病也是要用自己的卵子和子宮來懷孕生產。

陳時中指出，與過去不同是要符合子女最佳利益，鞏固他的親子關係，以前受術配合的同意書要去法院認定，然後申請親子認定，現在是有一個手術配合的同意書，這個親子關係就成立了，還有，開始植入後不能去撤銷它，且同性被撤銷或是無效的時候，這樣的親子關係仍然存在，確保人工生殖的子女是有雙親的。

另外，受術前要知道國籍、血型、膚色，因為可能有重大遺傳性疾病的情況，可以查詢捐贈者的姓名及聯絡方式，而得到捐贈者同意，可以徵詢其同意後揭露訊息，另外，人工生殖機構應告知捐贈人相關的規定，保障人工生殖子女有一些健康需要知道的事情就可以去查詢。還有，不管是對捐贈者或受術者，都要事前告知風險，讓他自己同意。

更多太報報導

卓榮泰坦言新生兒「12萬保衛戰」有困難 衛福部允人工生殖修法草案12月送審

代理孕母內幕／台灣爭議30年未解 跨海求子現況全解析

代孕爭議升溫 《人工生殖法》修法是否納入？石崇良給出答案