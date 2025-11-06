女女戀生殺機！潑汽油狠嗆「燒死妳全家」3歲幼女葬身火場 恐怖情人遭判20年定讞
住在桃園的鄧如惠與游姓女子原為一對同性愛侶，不料中途感情生變，鄧女心有不甘，竟先預買好罐裝汽油，在2人爭吵之後點燃，造成游女的3歲女兒被活活燒死，游女和游父嚴重燒燙傷，桃園地檢署偵結，依殺人罪起訴鄧女；桃園地方法院一審判處20年有期徒刑，另恐嚇維安罪拘役59天，案上訴三審再遭駁回，全案定讞。
鄧女和游女本是一對同志情侶，2人在桃園大溪同居，2023年1月間，鄧女見游女的前夫時來探視他們的3歲女兒，心裡很不是滋味，誰料醋意竟演變為殺機，喪心病狂的她到加油站預先購買罐裝汽油放到儲藏室內，還將汽油潑灑在3歲女童的枕頭上，游女聞到濃濃異味起疑，詢問鄧女卻被對方嗆：「燒死妳全家」
時間來到同年2月7日上午9時許，鄧女懷疑女友和前夫仍藕斷絲連，於是趁著眾人熟睡之際，想偷看游女的手機，但動作太大被對方發現，爭吵一觸即發，鄧女盛怒之下，拿出儲藏室裡的汽油，朝游女身上不斷潑灑，隨後拿出打火機點燃，火勢迅速蔓延至游女和她3歲女兒的身體，愛女心切的游女不忍女兒受傷，欲上前搶救，卻被鄧女攔阻，最後可憐的女童不堪濃焰摧殘，葬身火場。
案經桃園地院國民法庭審理，鄧女在庭上認罪，法院一審判她20年有期徒刑，恐嚇維安罪拘役59天；檢方不服上訴，認為鄧女攔阻游女救女兒的行為，觸犯故意殺害兒童罪，僅判20年「刑度過輕」，高院二審主張，原判決認事、用法及量刑均無不當，駁回上訴。再上訴三審，最高法院駁回，鄧女須服刑20年定讞。
更多鏡報報導
一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐
刑事局南打溯源掃蕩洗錢犯罪 台中攻堅雙破賭博機房與詐欺話務商
趙少康大罷免「亮票」慘了！檢批：故意的 起訴求重刑
其他人也在看
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 52 分鐘前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 14 小時前
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 2 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
買一個便當就出事！台南警屆退小隊長遭檢舉「浮報加班費」被法辦
台南市某警局王姓小隊長2024年間某日，在勤務中外出買便當時與民眾車輛在無號誌路口發生車禍，後來王員已屆退身分懇求主管不要上報，儘管車禍發生當下都有依程序處理，如今卻又被同事檢舉浮報加班費，現已依貪污罪函送法辦，並調職到派出所管制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 1 天前
黃明志捲謀殺案！台灣醫揪「這處」恐是馬國強硬關鍵
網紅謝侑芯於馬來西亞猝逝案，馬國警方4日改以謀殺罪方向偵辦，鎖定知名歌手黃明志。對此，台灣醫師蘇一峰表示，如果一個人沒長期使用毒品，第一次就使用綜合的毒品，極高可能引發猝死，「馬國是不是因此起訴黃明志謀殺罪？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 18 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 16 小時前
陷「普發現金一萬」詐騙 台北婦接一通電話被騙300萬
政府普發現金一萬元登記將於11月5日開放，詐騙集團卻趁機行騙！台北市一名婦人遭詐騙集團謊稱有人盜用其個資辦理普發現金，並被轉接假檢警聲稱需代管財產，導致損失300萬元。警方已逮捕一名25歲張姓詐欺車手，該名車手坦承每跑一單能獲得十萬元，並已將詐騙所得全數上繳。警方呼籲，政府發放現金不會要求監管帳戶或匯款，如有疑問應撥打165反詐騙專線查證，以免遭受更大損失！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 17 小時前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
命案倒帶48小時！謝侑芯「機場→飯店過夜黃明志」重建 警駁斥第3人在場
42歲馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入網紅「護理女神」謝侑芯命案風暴，神隱多日後終於在今（11/5）日凌晨現身投案，馬來西亞媒體報導，警方證實黃明志已前往吉隆坡警區報到，目前依刑事法典第302條（謀殺罪）延扣7天調查。太報 ・ 20 小時前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 4 小時前
普發1萬剛登記！他接「1電話」300萬沒了 最新詐騙手法曝光
普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被盜用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太子集團在台9年狂撈45億！劉世芳：首腦陳志「有多重國籍」查察不易
【記者邱筠媜／台北報導】美國司法部破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的跨國詐騙網，該集團9年間在台洗錢高達45億元，北檢昨發動搜索行動，兵分47路帶回25名嫌犯。對此，內政部長劉世芳今（5日）表示，太子集團首腦陳志擁多重國籍、多次進出台灣，查察不易，但已全力配合美方調查，「勿枉勿縱」。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前