女女戀生殺機！潑汽油狠嗆「燒死妳全家」3歲幼女葬身火場 恐怖情人遭判20年定讞

桃園市鄧如惠吃醋燒死情人3歲女兒，確定入獄服刑20年。

住在桃園的鄧如惠與游姓女子原為一對同性愛侶，不料中途感情生變，鄧女心有不甘，竟先預買好罐裝汽油，在2人爭吵之後點燃，造成游女的3歲女兒被活活燒死，游女和游父嚴重燒燙傷，桃園地檢署偵結，依殺人罪起訴鄧女；桃園地方法院一審判處20年有期徒刑，另恐嚇維安罪拘役59天，案上訴三審再遭駁回，全案定讞。

鄧女和游女本是一對同志情侶，2人在桃園大溪同居，2023年1月間，鄧女見游女的前夫時來探視他們的3歲女兒，心裡很不是滋味，誰料醋意竟演變為殺機，喪心病狂的她到加油站預先購買罐裝汽油放到儲藏室內，還將汽油潑灑在3歲女童的枕頭上，游女聞到濃濃異味起疑，詢問鄧女卻被對方嗆：「燒死妳全家」

時間來到同年2月7日上午9時許，鄧女懷疑女友和前夫仍藕斷絲連，於是趁著眾人熟睡之際，想偷看游女的手機，但動作太大被對方發現，爭吵一觸即發，鄧女盛怒之下，拿出儲藏室裡的汽油，朝游女身上不斷潑灑，隨後拿出打火機點燃，火勢迅速蔓延至游女和她3歲女兒的身體，愛女心切的游女不忍女兒受傷，欲上前搶救，卻被鄧女攔阻，最後可憐的女童不堪濃焰摧殘，葬身火場。

案經桃園地院國民法庭審理，鄧女在庭上認罪，法院一審判她20年有期徒刑，恐嚇維安罪拘役59天；檢方不服上訴，認為鄧女攔阻游女救女兒的行為，觸犯故意殺害兒童罪，僅判20年「刑度過輕」，高院二審主張，原判決認事、用法及量刑均無不當，駁回上訴。再上訴三審，最高法院駁回，鄧女須服刑20年定讞。



