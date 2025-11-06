女女戀生變！吃醋嗆「燒死妳全家」她潑油縱火燒死3歲女童判20年定讞

〔記者劉詠韻／台北報導〕桃園市女子鄧如惠與游姓女友分手失和，因吃醋懷恨，竟持汽油潑灑縱火洩憤，導致游女全身90%燒燙傷，游女年僅3歲的女兒則葬身火窟。案件歷經三審，最高法院認為原審認事、用法及量刑均無不當，駁回檢方上訴，今仍依成年人故意對兒童犯殺人罪判處鄧女20年有期徒刑，全案確定。

判決指出，現年28歲的鄧女與游女交往，二人同居於桃園市大溪區一處鐵皮屋。前年2月7日上午9時許，鄧女因想查看對方手機而發生衝突，游女要求鄧女搬出，鄧女情緒失控，從倉庫取出預先以寶特瓶裝好的汽油潑灑在床鋪與人身上，隨即點火引燃。火勢瞬間竄起，游女為撲滅身上火焰衝入浴室沖水自救，3歲女兒則因燒灼與窒息，當場喪命。

檢警調查發現，兩人交往期間，鄧女曾因女童生父前來探視問題而起爭執，不僅怒嗆「要燒死妳全家」，案發前更傳訊威脅「對，我要把你家炸了！」並預先購得汽油帶回。案發當天，鄧女趁氣頭上縱火釀災，自己也遭嚴重燒傷。

桃園地方法院國民法官庭審理時，鄧女承認縱火導致死亡，哽咽稱願承擔一切責任並道歉，但游女及家屬拒絕原諒。國民法官認為，鄧女行為手段殘忍，造成無辜幼童喪命，依成年人故意對兒童犯殺人罪判處20年徒刑，另就恐嚇危害安全罪判拘役59日，可易科罰金。

鄧女曾就量刑部分提起上訴，但於今年4月改變心意，當庭表示「我要撤回上訴」，並稱上訴目的僅為希望和解、表達歉意，但被害人家屬無意願接受，遂撤回上訴，她並稱對一審判決「心悅誠服」。今年6月進行言詞辯論時，鄧女再度表示「我會承擔我的責任」，並請法官依法判決。

檢方則主張，鄧女當時拉住游女的舉動，顯示其具有殺人故意，原審量刑過輕，遂提起上訴；告訴代理人亦認為情節重大，應處無期徒刑以上刑罰。高等法院審酌後指出，一審已充分考量被告的犯後態度、犯罪動機及被害人傷亡情節，量刑並無不當，維持原判。最高法院今駁回上訴，全案定讞。

