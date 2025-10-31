女婿承諾付168萬聘金 岳父等９年沒收到150萬尾款怒告判決出爐

一名人夫結婚時曾承諾分期支付聘金，婚後卻失約從未給付，遭岳父告上法院。（示意圖，pixabay）

一場原應美好的婚事，竟因聘金承諾演變成親家對簿公堂。岳父阿良控告女婿小建，原本承諾支付168萬元聘金，雙方議定先付18萬元，餘下150萬元以每月2000元分期清償。但小建婚後違背諾言，9年來沒付一毛錢，讓岳父憤而提告討錢。

根據判決顯示，小建2015年結婚時，白紙黑字允諾給付168萬元大聘，並約定先繳18萬元，剩餘金額則採每月2000元攤還。但是小建卻從未如約支付，儘管岳父多次催討，仍是置之不理，最終岳父決定撕破臉透過法律索討。

面對岳父的堅決起訴，女婿小建在庭上大聲喊冤，指出當年岳父以「百般阻撓」婚禮為要脅，迫使他在壓力之下同意支付鉅額聘禮，因此主張該書面約定有違公序良俗，應屬無效契約。此外，他提出雙方曾口頭約定禮金收入必須歸男方所有，可是岳父私自取走禮金，違背雙方議定條件，所以認為自己無需負擔聘金。

然而，法官並未採信小建的種種說辭，明確指出聘金屬於傳統習俗，雖然聘金金額較高，但採取的月付2000元分期方案，已考量小建經濟狀況彈性安排，並不超出其負荷，並未造成「過度負擔」，或違背善良風俗。至於禮金條件，法官認為小建試圖以禮金問題來開脫責任，只是站不住腳的藉口，契約內並未有禮金相關條件，且岳父當時表明「聘金歸聘金、禮金歸禮金」。

最終，法官認定小建長期未履行契約，判決他必須立即補繳過去9年積欠的19.6萬元分期款項，並從2025年7月起，繼續每月繳納2000元，直至2078年10月全部清償完畢。所有未付款項皆須計算年息5%的利息。

