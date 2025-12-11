女婿突病逝！賴佩霞緊急飛美國奔喪 停工陪伴小女兒發聲了

賴佩霞賴佩霞（左一）小女婿突病逝（右一）。（尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞暌違多年推出新歌，日前在首場個人演唱會後，再度走進錄音室錄製全新單曲《總會有個人》，象徵她音樂旅程的新篇章。然而在創作與舞台的背後，也承載著她深刻的生命重量。

她日前在首場個唱上與歌迷共享久違的音樂時刻，但唯一缺席的是遠在美國的小女兒，原來，她小女兒正守在丈夫 Kevin 的病榻前，Kevin從小有先天性心臟病，近年身體狀況不穩，因此小女兒當時全心陪伴他度過加護病房裡那段需要靜默與力量的時光，無法返台觀賞這場重要的演出，沒想到，演唱會的溫暖餘韻尚未散去，隔天清晨，賴佩霞便接到了令人心碎的消息——小女婿 Kevin 的身體挺不住，走了。消息傳來的那一刻，她強忍悲痛，立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻，同時暫停直播工作，好好陪伴家人。

賴佩霞推出新歌。（尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞坦言，〈總會有個人〉這首歌，如今已不只是演唱會的主題曲，而成了她對小女婿Kevin 的生命領悟與致敬。她說：「對我來說，〈總會有個人〉的誕生，就是我對 Kevin 留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」

賴佩霞跟女兒感情深厚。（尚時代文創娛樂提供）

歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。目前賴佩霞仍身在美國，專心陪伴家人。新歌〈總會有個人〉則成為她在悼念與堅強之間，用歌聲療癒自己、也療癒他人的力量來源。

