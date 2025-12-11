女婿突病逝！賴佩霞緊急飛美奔喪 小女兒陪伴度過最後時光

（娛樂中心／綜合報導）睽違歌壇多年，賴佩霞在11月30日舉行首場個人演唱會後，再度踏入錄音室，推出全新單曲《總會有個人》，為她的音樂旅程揭開新篇章。然而，在光亮舞台的背後，她也正面臨一段生命中最深刻的悲痛。

圖／賴佩霞小女婿 Kevin 病情惡化，最終仍敵不過病魔離世。（翻攝 賴佩霞臉書）

那晚，久違的音樂聲喚回無數粉絲的記憶，現場座無虛席，氣氛溫馨動人。唯一缺席的，是遠在美國的小女兒。原來，當時她正守在丈夫 Kevin 的病榻前，在加護病房中與時間賽跑。因為要陪伴摯愛的另一半，她忍痛放棄返台觀賞母親的演出，只能隔著萬里傳遞祝福。

演唱會的掌聲與感動仍在心中迴盪，沒想到翌日清晨，賴佩霞便接到令她崩潰的消息——小女婿 Kevin 病情惡化，最終仍敵不過病魔離世。得知噩耗的那一刻，她強忍悲傷，立刻收拾行李趕赴美國，只為在第一時間陪伴女兒，面對突如其來的失去與悲痛。

圖／賴佩霞小女婿 Kevin 病情惡化，最終仍敵不過病魔離世。（尚時代文創娛樂 提供）

在飛往美國的航程上，她不斷回想起過去這段時間家人共同面對的考驗。賴佩霞坦言，《總會有個人》原本只是為演唱會特別創作的一首歌曲，象徵人生中愛與陪伴的溫度，如今卻成為她對小女婿最深的懷念與致敬。

她感性表示：「這首歌對我來說，已不只是音樂作品，而是一段療癒與感謝。Kevin 讓我看到生命的脆弱，也看到愛的堅強。即使在最痛苦的時刻，那份愛仍然讓我們有力量繼續走下去。」

《總會有個人》以「陪伴、溫暖、守候」為主軸，原是她想獻給歌迷的一份祝福，如今更添一層人生厚度。歌曲中那句「總會有個人，在你看不見的地方，默默為你祈禱」，如今成了她與家人對 Kevin 的思念回聲。

賴佩霞透露，過去一段時間，她曾與家人一起面對病痛、無常與別離，這些真實的情感都融入了歌聲中。她希望這首歌不只是一份紀念，更能成為聽者心中一份安慰，提醒人們珍惜當下與身邊的人。

「人生有太多無法預料的時刻，」她輕聲說道，「但在每個低谷裡，總會有一個人、或一份情，成為我們繼續前行的力量。」

