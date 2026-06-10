女婿點餐「死亡外送」岳母吃了！家中暴斃「剖開肚」全是老鼠藥

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印尼中爪哇省博約拉利（Boyolali）發生一起令人毛骨悚然的驚悚謀殺案。一名57歲的婦人阿米娜（Aminah）日前在家中被發現全身沾滿嘔吐物暴斃身亡，家屬起初以為是自然死亡而匆忙下葬。但死者小女兒隨後想起母親生前曾提及收到「神秘沙嗲外送」，加上鄰居驚見雞舍附近的雞隻離奇集體暴斃，讓家屬驚覺死因不單純而報警。警方隨後進行開棺驗屍，果真在婦人體內驗出致命的毒物反應，進而追查出一場由女婿精心策劃的駭人下毒案。

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據《英國廣播公司BBC》報導，當地警方調查指出，現年40歲的嫌犯普瓦迪（Purwadi Wahyudi）因長期覺得岳母輕視與不尊重，竟因此懷恨在心，於5月18日精心設局，訂購了當地著名的雞肉沙嗲串。普瓦迪隨後將沙嗲浸泡在劇毒的老鼠藥等化學毒物中，再透過不知情的外送員將這份「死亡外送」送到岳母家。隔日，死者的二女兒前往探視時，赫然驚見母親倒臥家中，全身佈滿嘔吐物且早已氣絕多時，現場慘不忍睹。

原本普瓦迪企圖將罪行嫁禍給發現屍體的二女兒，但他的完美犯罪終究敗在細節裡。警方查出，普瓦迪為了掩人耳目，在外送APP上特地盜用死者小女兒的姓名與照片進行訂餐。然而，外送員回憶當時前來交貨的是一名成年男子，而非頭貼上的女性；且沙嗲店老闆也證實，該份沙嗲送達死者家時，外包裝早已被更換過。

在種種疑點下，警方決定開棺驗屍，法醫在死者的多個主要器官中皆驗出高濃度的化學毒物反應。面對鐵證如山，普瓦迪隨即遭到警方逮捕並移送法辦。博約拉利警方刑事調查主管（Indrawan Wira Saputra）向印尼媒體《Kompas》證實，這是一場經過縝密預謀的冷血謀殺，普瓦迪目前已被列為正式嫌疑人拘留，一旦蓄意謀殺罪名成立，在印尼最高將面臨20年監禁甚至判處死刑。

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原文出處：女婿「叫沙嗲串」竟是死亡外送！岳母家中暴斃「剖開肚」全是老鼠藥

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