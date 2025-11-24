女嬰出生臀部帶大肉球 醫師：先天性尾骶骨畸胎瘤

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市1名女嬰出生時臀部帶著直徑16公分的大肉球，澄清醫院中港院區今天表示，這是先天性尾骶骨畸胎瘤，隨著懷孕週數成長，經手術切除530公克腫瘤，女嬰目前正常成長。

澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利透過新聞稿表示，1名孕婦在產檢時，從超音波影像中發現胎兒近肛門的臀部有1顆約4到5公分大的小小腫瘤，就透過孕婦產檢一路「監視」腫瘤的變化。

林雨利說，孕婦至懷孕第25週時到小兒外科諮詢胎兒臀部腫瘤的處理方法，經建議等女嬰產下後，再做進一步檢查，與其他疾病做鑑別診斷，如果是單純的腫瘤，最好的治療方式是手術切除腫瘤。

林雨利表示，孕婦於懷孕第33週產下3440公克女嬰，經核磁共振檢查，判斷是先天性尾骶骨畸胎瘤，直徑達16公分。9天後接受外科手術切除該尾骶骨畸胎瘤，由於女嬰臀部宛如帶著一個「大球」來到這個世界，要切除這麼大的尾骶骨畸胎瘤，有一定難度。

林雨利指出，手術必須採取V字形切口，才能將畸胎瘤清除乾淨，這V字形的切口長達20公分，很順利的切除女嬰重達530公克的尾骶骨畸胎瘤，重量幾乎是女嬰體重的1/6，是一個超大的畸胎瘤，經化驗屬良性瘤，不會再復發。

對於胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因，林雨利解釋，目前成因不明，也有醫學報告認為成因應源於尾骨處全能幹細胞的異常分化，是罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為3萬5000分之1，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍。（編輯：李亨山）1141124