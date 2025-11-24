女嬰出生臀部帶直徑16公分肉球 罕見尾骶骨畸胎瘤「10週長大4倍」

女嬰先天性尾骶骨畸胎瘤達16.5×10×8公分。出生9天後接受外科手術切除畸胎瘤。（圖：澄清醫院中港院區提供）

一名女嬰出生時，臀部帶著一個直徑16公分的「大球」，醫師說，胎兒成長過程中，這個大球極速成長，從產檢超音波發現約4公分大，10週後出生時竟長大了4倍，澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利表示，這個「大球」是先天性尾骶骨畸胎瘤，經手術切除後，這名女嬰正常成長。

孕婦在產檢時，從超音波影像中發現胎兒的臀部有一顆約4到5公分大的腫瘤，醫師透過孕婦產檢一路「監視」腫瘤的變化，孕婦懷孕第25週時，到小兒外科諮詢胎兒臀部腫瘤的處理方法，澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利建議等女嬰產下後，再做進一步檢查，與其他疾病做鑑別診斷，如果是單純的腫瘤，最好的治療方式是手術切除。

林雨利主任表示，孕婦在懷孕第33週產下3440公克女嬰，經核磁共振檢查，先天性尾骶骨畸胎瘤已達16.5×10×8公分。9天後接受外科手術切除畸胎瘤。這麼大的尾骶骨畸胎瘤切除有一定的難度，必須採取V字形切口，才能將畸胎瘤清除乾淨，這V字形的切口長達20公分，很成功的切除女嬰重達530公克的尾骶骨畸胎瘤，重量幾乎是女嬰體重的六分之一，是一個超大的畸胎瘤，經化驗屬良性瘤，不會再復發。

胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因不明，也有醫學報告認為成因應源於尾骨處全能幹細胞的異常分化。是罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為三萬五千分之一，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍。

林雨利主任指出，孕婦獲知胎兒臀部長了腫瘤，其壓力之大和擔憂之深必是難以想像，醫療團隊一路陪伴和提供醫療專業的協助評估，讓孕婦順利產下女嬰，再由小兒外科接手，成功手術後由新生兒加護病房悉心照護，有效整合產前、產後、術前、術後的醫療資源，讓孕婦及新生兒都受到最完善的照護。（張文祿報導）