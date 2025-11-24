女嬰出生臀部帶「16公分大球」！罹罕見尾骶骨畸胎瘤10週長大4倍

女嬰出生時臀部掛著一顆直徑近16公分、外觀宛如「大球」的巨大腫瘤。（澄清醫院提供）

台中一名女嬰出生時臀部掛著一顆直徑近16公分、外觀宛如「大球」的巨大腫瘤。澄清醫院中港院區經檢查後確認為罕見的先天性尾骶骨畸胎瘤，發生率僅約3萬5千分之1。醫療團隊在女嬰出生第9天為其進行手術，順利切除重達530公克的腫瘤，所幸病理檢查為良性，新生兒目前恢復良好。

產檢發現4公分腫瘤 10週內暴增至4倍大

澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利表示，孕婦在產檢期間，透過超音波發現胎兒臀部、靠近肛門的位置有一顆約4至5公分的腫瘤。醫療團隊持續追蹤腫瘤變化，未料短短10週內，腫瘤快速增長至4倍大，讓孕婦承受極大壓力。

孕婦在懷孕25週時前往小兒外科諮詢，醫師建議待胎兒出生後再以核磁共振（MRI）鑑別診斷並規劃治療。孕婦於第33週順利產下3440公克的女嬰，但腫瘤已長至16.5×10×8公分，外觀極為明顯。

出生第9天 20公分V字切口完整切除

院方指出，因腫瘤巨大且緊貼尾骶骨，手術難度極高。醫療團隊在女嬰出生後第9天安排手術，必須以長達20公分的V字形切口，才能將腫瘤完整清除。手術過程順利，成功取出重達530公克的畸胎瘤，占女嬰體重約6分之1。

術後化驗確認為良性腫瘤，後續不會再復發。女嬰目前恢復穩定，狀況良好。

先天性尾骶骨畸胎瘤罕見 女性罹病較高

林雨利說明，尾骶骨畸胎瘤屬罕見先天性腫瘤，發生率約為3萬5千分之1，女性罹病率約為男性的3至4倍。成因尚不明，但可能與尾骨處全能幹細胞的異常分化有關。

他再次提醒定期產檢的重要性，超音波能及早發現胎兒異常，爭取治療時機，也能讓跨科團隊在產前到產後的治療安排更周全，確保新生兒獲得最佳照護。

