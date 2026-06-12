女嬰噴奶幽門狹窄脫水暴瘦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新手爸媽請注意，嬰兒頻繁吐奶可能不是正常現象！可能是罹患「嬰兒型肥厚性幽門狹窄症」。 （花蓮慈濟醫院提供）

（另開新視窗）

記者林中行∕花蓮報導

新手爸媽請注意，嬰兒頻繁吐奶可能不是正常現象！一名剛滿月的女嬰，在進食後常出現「噴射狀嘔吐」，家長原以為只是單純的溢吐奶，但情況越演越烈，甚至出現體重下降的狀況。經花蓮慈濟醫院小兒腸胃專科鄭弘彥醫師診斷，揪出女嬰罹患「嬰兒型肥厚性幽門狹窄症」，並因嚴重嘔吐導致脫水及代謝性鹼中毒。所幸在跨科別會診小兒外科進行手術後，女嬰已順利康復，體重也回到正常的生長曲線上。

鄭弘彥表示，當時擔憂的爸媽帶著女嬰來到診間，在身體評估時察覺異狀，因為小朋友雖然已經滿月，但體重不增反減，甚至比出生時還要輕，而且皮膚呈現乾乾皺皺的狀態，這是明顯的嚴重脫水。

廣告 廣告

鄭弘彥指出，面對焦急的新手爸媽，他當機立斷，在門診立刻為女嬰安排腹部超音波檢查。透過影像發現，女嬰胃部幽門的括約肌肉特別肥厚，確診為「嬰兒型肥厚性幽門狹窄症」。他說，幽門是胃部通往十二指腸的關口，當此處肌肉異常肥厚時，會阻擋食物進入腸道吸收，導致奶水鬱積在胃部，進而引發嚴重的噴射狀嘔吐。

因為病情已經嚴重影響嬰兒的營養吸收與生長發育，所以立即收治住院且會診外科醫師為女嬰進行手術治療，術後女嬰恢復良好，消化道功能迅速恢復正常，也沒有再出現嘔吐症狀，食慾良好並順利出院，回診時體重也穩定成長，讓父母終於放下心中的大石。

慈濟醫院表示，許多家長常難以分辨嬰兒是「正常溢奶」與「異常嘔吐」的差別。鄭弘彥提醒，３個月以下的嬰兒溢吐奶十分常見，若精神活力食慾佳、體重穩定增加，家長不需過度擔憂。但若出現以下三大警訊，請父母務必盡速就醫：第1，頻繁且呈現「噴射狀」的嘔吐；第2，嘔吐物伴隨綠色的「膽汁」，這代表消化道可能出現阻塞或扭轉；第3，出現尿量減少、皮膚乾皺等「脫水」症狀。家長便要提高警覺，需要立即就醫安排適當檢查，及早揪出潛在疾病，守護孩子健康長大。