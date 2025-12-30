女嬰手術後成植物人「求不到醫院回覆」 母泣訴：如小蝦米只能被欺壓！女嬰手術後成植物人「醫院不回覆、檢方怪早產」 母泣訴：如小蝦米只能被欺壓！
民眾Dove Qi在社群平台《爆料公社》上Po出一篇名為「一個被白色巨塔禁錮靈魂的小女孩的泣訴」的貼文，文中寫道現年2歲多的女兒在出生2個月的時候，在彰化基督教醫院進行腹部手術，沒想到手術後竟成昏迷癱瘓狀態。Dove Qi在文中表示，「錢沒有了可以再賺，只要身體健康人生就有希望！但是一條小生命才剛出生就活生生被彰基劃下句點後不聞不問、不管不顧，叫我們情何以堪？」
2歲多女嬰名叫錢錢，Dove Qi一直在社群平台上更新女兒的近況，網友都稱她為錢錢媽。錢錢媽說，「孩子從產檢到出生都在彰基，錢錢是她與丈夫努力10年才得來的寶貝，因為懷孕時已經45歲，所以格外小心，每月產檢都準時報到，所有檢查結果皆顯示孩子並無異樣，最終仍在28週又2天時早產。
雖然錢錢出生的體重為1172公克，出生後立刻住進保溫箱中，但發育良好，吸奶狀況、肢體活動都很好。不到一個月，錢錢便因梅克爾憩室小腸退化未完成而進行第一次手術，手術後約一個月，因腸沾黏問題而進行第二次手術。
錢錢手術前血壓、呼吸、心跳都沒問題，一進手術室就立刻命危！錢錢媽說，她在2024年4月11日晚間6點10分，親手將女兒送進手術室，夫妻倆等了4個多小時後接到手術完成的電話，主刀醫生這才告知孩子有急救「5、6分鐘」，但手術順利完成，夫妻倆也就放下心中大石，但2人很快就發現問題。「她不會動了也不會自主呼吸，眼睛睜著但是昏迷的狀態。」
錢錢媽詢問醫護只得到「再觀察」的回應，直到此狀況維持超過2個月，夫妻倆見情況沒有好轉而決定轉院，而轉院醫生接手後連忙將孩子推進加護病房，並開出極重度殘障的身心障礙手冊，宣判孩子「植物人的命運」。
轉院後，彰基僅一次請社工來關心錢錢情況，夫妻倆希望院方提供手術時的監視器畫面，協助釐清手術室內狀況，並協助負擔孩子接下來的醫療費用，社工表示無法達成2人的訴求，從此就對孩子不再聞問，夫妻倆無奈之下只好於2023年11月提出告訴。
錢錢媽說，開庭時謝姓麻醉醫師供稱，他接到孩子後便發現患者需要急救，當時他在腦海中設想各種狀況，直到接手6分鐘後開始打腎上腺素。錢錢媽說，她在庭上質疑醫師在6分鐘間沒有作為，並不解孩子進手術室時狀況正常，為何隔了一扇門就要開始急救，檢察官卻稱只要醫生沒離開現場去吃便當，沒有法律規定一定要開始急救，更表示「我都沒怪你把孩子生早產，為什麼你要怪醫護人員沒把孩子照顧好」。
錢錢媽表示，彰基一直表示要等到刑事判決出爐後才願意跟他們談，但今年8月份的時候民事開庭，法官出具公文說，彰化地檢署那邊將案件轉送醫審會，所以等醫審會鑑定後再審。結果等了4個月，錢錢媽打電話問進度，才發現又沒送醫審會。
「或許檢察官有自己的考量，但這個案子已經拖了2年多，感覺就是在欺負我們沒錢沒勢沒背景！」錢錢媽只希望孩子能知道「她為什麼變成這樣」！錢錢媽說，她感覺一直被欺壓，小蝦米般的民眾有冤屈卻無處訴，還得被逼得活生生吞下去呢？孩子現如今才兩歲10個月，她往後人生該怎麼辦呢？
錢錢變成植物人後，錢錢父又在同年11月失業，導致夫妻倆經濟狀況雪上加霜，每天經常只吃一餐，且大部分選擇用超商的打折食品果腹，好省錢給孩子買奶粉和紗布等醫療耗材，所幸有善心人士幫助和低收入戶補助才讓他們壓力稍稍緩解。
彰化基督教醫院回應，全案已進入司法程序，院方將全力配合司法調查，不便對外多言。彰化地檢署表示，該案因經歷檢察官異動，加上醫審會如今送件困難而未偵結，當中沒有延宕情形，至於開庭態度或是檢察官開庭違失疑慮，民眾可遞狀陳情，檢方會立「陳」字案件調查。
