女嬰疑似腸病毒感染併發重症死亡

流感不是最可怕的，可怕的是你人在國外，醫療不熟、語言不通、身體又虛，那才是真正的重症風險。重症醫師黃軒分享，只要做到以下6招，你不只能避免海外被流感「電爆」，甚至能讓你的旅行更輕鬆、更安全、更自在！ 如何避免在海外得流感重症？ 1、出國前至少2週打一劑流感疫苗流感疫苗是所有出國族客的最強護身符。研究顯示：可降低 40–60% 感染風險；病程較短、重症與住院率大幅下降。2、長途飛行記得「保濕鼻腔」很關鍵飛機上的濕度常低於 20%，比沙漠（25%左右）還乾。乾燥鼻腔會讓黏膜防禦力下降，讓病毒更容易黏上你。飛機上的「鼻腔保命三步驟」：．生理食鹽水噴鼻：每2–3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤+活著」。．多喝水：不是口渴才喝，是持續補．不要喝酒：酒精會讓黏膜更乾，更脆弱。而且在飛機上代謝酒精會更慢，頭會更痛。3、隨身攜帶「抗流感的急救包」．口罩：密閉人群＝病毒高速公路。戴著就對了。．乾洗手：每次摸過門把、桌面、電梯按鈕→手不是手，是病毒停機坪。兩滴酒精，比你想的更管用。．生理食鹽水鼻噴劑：讓鼻腔一直處於「濕潤防守模式」。保持濕潤→纖毛活動正常→病毒難黏上。乾燥＝病毒穿牆模式ON。．加碼妙招：在

