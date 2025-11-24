女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫瘤的重量幾乎佔新生兒體重的六分之一，所幸手術切除後化驗結果為良性，不會影響女嬰未來的生長與發育。

台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」（圖／澄清醫院提供）

台中中港澄清醫院指出，孕婦在產檢超音波中，曾發現胎兒肛門附近出現約4至5公分的腫瘤，因此醫療團隊自孕期便持續密切追蹤。在懷孕25週時，孕婦轉至澄清醫院由小兒外科主任林雨利評估後，決定待寶寶出生再進行全面檢查與治療。

廣告 廣告

然而腫瘤的生長速度驚人，林雨利指出，自首次發現起的短短10週內，腫瘤竟從4公分快速長到近四倍。孕婦於懷孕33週生下重3440公克的女嬰，出生後接受核磁共振（MRI）檢查，腫瘤尺寸達16.5×10×8公分，確診為尾骶骨畸胎瘤。

林雨利說明，尾骶骨畸胎瘤的成因尚不明確，可能與尾骨區域全能幹細胞的異常分化有關，是罕見的先天性疾病（圖／澄清醫院提供）

由於腫瘤巨大且深入尾骨，手術難度相當高。醫療團隊在女嬰出生第9天替她動手術，需採取特殊的「V字形切口」才能完整切除腫瘤。林雨利表示，這道切口長達20公分，最終成功移除重達530公克的腫瘤，重量幾乎相當於女嬰體重的六分之一。術後病理判定為良性，未來也不會再復發。

林雨利說明，尾骶骨畸胎瘤的成因尚不明確，可能與尾骨區域全能幹細胞的異常分化有關，是罕見的先天性疾病，發生率約為3萬5000分之一，且女嬰罹病率約為男嬰的3至4倍。他強調，定期產檢至關重要，透過超音波能早期發現胎兒異常，為後續治療爭取最佳時機。

更多FTNN新聞網報導

女嬰出生臀部帶「16公分大球」！罹罕見尾骶骨畸胎瘤10週長大4倍

陳為民見台測速照相密度怒轟「國恥」！ 律師曝罰單僅1%到國庫

慢遊千葉／日本最東端「最不務正業」奇蹟！看銚子電鐵如何靠「濕煎餅」「難吃棒」起死回生！

