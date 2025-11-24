女嬰臀部頂「16cm大球」出生 醫護接力手術搶命 驚人畫面曝光

女嬰在產檢期間就被發現患罕見畸胎瘤，未料10周內迅速長到4倍大，所幸出生後順利切除，未來也不會再復發。中港澄清醫院提供



台中一名女嬰出生時，臀部竟頂著一顆直徑達16公分的巨大腫瘤，看起來彷彿頂著一顆「大球」，經澄清醫院中港院區團隊診斷，確認女嬰身上是罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」，所幸女嬰出生9天後，成功透過手術切除重達530公克的腫瘤，且化驗後為良性、未來也不會再復發，目前女嬰已能正常成長。

產檢驚人發現 10週暴增4倍大

澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利指出，女嬰臀部頂著的這顆「球」，其實是罕見的先天性尾骶骨畸胎瘤，從胎兒尚在母體內時，就從產檢超音波發現臀部近肛門處有4、5公分的腫瘤，醫療團隊一路追蹤腫瘤變化，卻發現短短10週就快速暴增到4倍大，讓孕婦壓力與焦慮與日俱增。

孕婦於懷孕25週時至小兒外科諮詢腫瘤處置方式，林雨利當時建議，先待足月產下，再進一步以MRI（核磁共振）檢查鑑別診斷。到了33週，孕婦順利產下3440克的健康女嬰，出生後經核磁共振（MRI）檢查，確認腫瘤是先天性尾骶骨畸胎瘤。

澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利。中港澄清醫院提供

為完整切除腫瘤，醫療團隊於女嬰出生第九天安排手術，由於腫瘤巨大且緊貼臀部與尾骶骨，手術難度相當高，必須以長達20公分的V字形切口才能徹底清 除。所幸最後醫療團隊順利切除這顆重達530公克的畸胎瘤，重量幾乎佔女嬰體重的1／6。後續化驗證實腫瘤為良性腫瘤，未來也不會再復發。

罕見畸胎瘤 女罹患率為男４倍

林雨利表示，尾骶骨畸胎瘤屬罕見先天性腫瘤，發生率約1／35000，且女性罹患率是男性的3至4倍，目前成因仍不明，可能與尾骨處全能幹細胞異常分化有關。

林雨利坦言，孕婦得知胎兒長腫瘤後，壓力可想而知，但在醫療團隊跨科室接力下，從產前追蹤、產後評估、外科手術到新生兒加護病房照護，完整整合各階段資源，才讓女嬰平安度過最關鍵的時期，目前女嬰恢復良好、正常成長。林雨利也強調，定期產檢非常重要，超音波能及早發現異常，有助於爭取治療時機，讓新生兒獲得最佳照護。

