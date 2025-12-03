女嬰被媽媽扔下3樓慘死 「丟下去那刻就後悔了！」法官同情她遭遇輕判

剛出生女嬰遭生母從3樓丟下殺害，驚動消防人員和警方到場。讀者提供



屏東市柯姓女子在2023年7月於住家自行生產，因擔心養不起剛出生女嬰，將女兒從3樓丟到地面慘死。柯女偵訊時坦承：「丟下去那刻，我就後悔了！」後續被依家暴殺人罪移送法辦。

屏東地院審理，法官審酌柯女的童年遭虐、成年後又遭婚姻暴力與感情背叛，成長經歷導致她產生許多創傷，難以承受國民法官的制度壓力，綜合檢方及縣府等相關意見後，予以減刑，2日依殺人罪輕判3年，全案可上訴。

丟嬰事件發生在2023年7月5日，屏東警分局上午6時許接獲民眾報案，指稱聽到巨響，發現一名女嬰躺在屏東市廣東路旁巷子內，警消到場時女嬰臍帶尚在，研判出生不久。女嬰的肝臟破裂、頭部血腫、大腿淤青，送醫急救仍於8時許不治。

檢警查出，涉嫌殺嬰的是女嬰的生母柯姓女子，30多歲，曾有一段婚姻，與前夫育有2名孩子，由前夫照顧。她單身，5日清晨在家產下女兒後，便把女兒從3樓丟下。

女嬰母親涉案被上電子腳鐐。民眾提供

據了解，柯女從事服務業，底薪低，工作不穩定，經濟狀況也不好，她稱擔心養不起孩子，但「丟下去那刻，我就後悔了！」在住處大哭，又不敢下樓面對，只希望警察和消防人員能把女兒救回來。

檢方依成年人故意對兒童為殺人罪起訴，本應交由國民法官審理，但律師認為柯女身心狀況無法承受國民參，與審判制度下眾多旁聽民眾檢視壓力，恐對其回歸社會及身心狀況產生不利影響，建議法院以一般程序審理，獲屏東地院裁准。

經一年多審理，法官考量柯女成長、感情過程等因素，給予減刑，2日下午依殺人罪判處有期徒刑3年。

女嬰著地的地點。民眾提供

