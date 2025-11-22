女嬰趴睡窒息！竹市托嬰中心疑改名重起爐灶 議員楊玲宜批市府未詳查

新竹市東區某托嬰中心發生女嬰趴睡窒息不治事件，疑改名重起爐灶，市議員楊玲宜批市府睜一隻眼閉一隻眼。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區一間5星級托嬰中心，今年3月發生1名4個月大的女嬰在無人發現下，趴地墊40分鐘導致窒息，經送醫搶救13天離世。市議員楊玲宜日前議會總質詢指出，市府從一開始僅罰款，到最後承受不住輿論壓力，改為公布負責人姓名、要求停業。但業者在被公告後僅「隔一天」就申請負責人變更手續，質疑時間點太過於巧合，更質疑業者又重起爐灶，且家屬至今拿不到完整監視畫面，批市府不詳查就睜一隻眼閉一隻眼，是包庇縱容業者。

廣告 廣告

市府回應，原托嬰中心4月30日向市府申請歇業，該址後續由另一業者承租，並依規定向市府提出立案申請，今年8月1日完成立案登記，市府當月完成首次稽查，後續也進行2次訪視輔導。並稱議員質詢時所提的托嬰中心並非發生意外的原托嬰中心，該托嬰中心依規申請變更名稱，程序合法合規，市府會持續稽查與訪視輔導。

楊玲宜指出，這起女嬰因趴睡窒息不治事件發生在今年3月11日，但社會處當月25日才召開會議、27日第1次裁罰但仍讓業者持續招生、28日第2次裁罰後勒令停業，最後4月21日市府公布業者與負責人，沒想到隔天業者就申請變更負責人，8月12日市府就「函準變更名稱」，9月1日就正式更名。這樣巧合的時間點讓人起疑，質疑市府不但包庇縱容業者，也沒有進行實質的審查，更無確認原本的負責人所擁有的兩間分所，同時轉給另一個負責人，質疑業者是借殼上市、重起爐灶？更批市府沒有掌握相關進度，也沒有該有的敏感度，市府的行政處分形同廢紙。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅

稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬

1個國中老師之死 竹縣府說話了

