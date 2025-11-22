女嬰趴睡窒息！竹市托嬰中心疑改名重起爐灶 議員楊玲宜批市府未詳查
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區一間5星級托嬰中心，今年3月發生1名4個月大的女嬰在無人發現下，趴地墊40分鐘導致窒息，經送醫搶救13天離世。市議員楊玲宜日前議會總質詢指出，市府從一開始僅罰款，到最後承受不住輿論壓力，改為公布負責人姓名、要求停業。但業者在被公告後僅「隔一天」就申請負責人變更手續，質疑時間點太過於巧合，更質疑業者又重起爐灶，且家屬至今拿不到完整監視畫面，批市府不詳查就睜一隻眼閉一隻眼，是包庇縱容業者。
市府回應，原托嬰中心4月30日向市府申請歇業，該址後續由另一業者承租，並依規定向市府提出立案申請，今年8月1日完成立案登記，市府當月完成首次稽查，後續也進行2次訪視輔導。並稱議員質詢時所提的托嬰中心並非發生意外的原托嬰中心，該托嬰中心依規申請變更名稱，程序合法合規，市府會持續稽查與訪視輔導。
楊玲宜指出，這起女嬰因趴睡窒息不治事件發生在今年3月11日，但社會處當月25日才召開會議、27日第1次裁罰但仍讓業者持續招生、28日第2次裁罰後勒令停業，最後4月21日市府公布業者與負責人，沒想到隔天業者就申請變更負責人，8月12日市府就「函準變更名稱」，9月1日就正式更名。這樣巧合的時間點讓人起疑，質疑市府不但包庇縱容業者，也沒有進行實質的審查，更無確認原本的負責人所擁有的兩間分所，同時轉給另一個負責人，質疑業者是借殼上市、重起爐灶？更批市府沒有掌握相關進度，也沒有該有的敏感度，市府的行政處分形同廢紙。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬
1個國中老師之死 竹縣府說話了
其他人也在看
破冰！曼達尼首訪白宮 川普大讚對談「富有成效」｜#鏡新聞
才剛勝選的民主黨籍紐約市長曼達尼，美東時間(11/21)首次造訪白宮，與美國總統川普會面。一直以來都是冤家的兩人，在會議後記者會上，互動卻意外的和睦，川普也一改之前對他狂酸狠酸的個性，反而多次稱讚曼達尼很有本事，還多次恭喜他勝選市長。兩人承諾，會拋開政治對立，為了最愛的紐約市民，一起努力。鏡新聞 ・ 8 小時前
日本福島5縣食品全解禁! 食藥署宣布:回歸常態管理
政治中心／綜合報導福島五縣市農產品叩關多年，21號行政院全面解禁，藍營痛批罔顧民眾食安，綠營強調一切按科學根據來，切勿政治解讀。衛福部強調會加強把關，也有民眾說"其實去日本旅遊都還是會吃到，覺得沒什麼差別"。週六一早，民眾利用休假到市場採買蔬果，來自日本的品項更是不少人的心頭好，但福島核災5縣市農產品叩關多年，前一天全面開放，在野黨痛批"拿民眾食安去換所謂的台日友好"。國民黨團首席副書記長林沛祥：「是否這些輻射核食品，是不是會到我們的人體之後，造成我們另外一個食安的問題，總不能一天到晚說，因為要台日友好，所以來犧牲我們的食品安全吧。」民眾上街採買蔬果，其中來自日本的產品也深受不少人喜愛。（圖／民視新聞）新北市議員（民）卓冠廷：「各國多數的共識就是，只要檢測符合標準，就應該讓正常的食物可以輸入，所以其實終於是回歸綠營要藍營別過多政治解讀，其實福島核災發生後，政府就逐步、"有條件"開放5縣市食品，包含櫪木縣的草莓、群馬縣的蒟蒻、茨城縣的納豆、千葉線的甜品或福島縣的加工食品，每個批次都得通過檢測，這幾年總共檢測了2萬4000批、不合格率為零，才拍板，全面解禁。衛福部長石崇良：「（仍封禁）只剩下中國俄羅斯韓國而已，到了一個我們可以回到，常規管理的一個時候了，但是往後仍然會持續的這個監測，那麼為國人的食安來繼續把關。」福島核災過了十多年，在幾萬批檢驗合格後，政府拍板全面解禁相關地區產品。（圖／民視新聞）民眾：「（知道說接下來這些食品），（進來的話會不會擔心），會啊一定會啊，（可是政府有說就是會檢測），那沒辦法啊，政府我們又沒辦法決定，這去日本玩都吃還在台灣你還怕，（你選購上會考量這件事嗎），嗯一點點啊應該不會太嚴重，（喜歡還是會選擇），對。」福島核事故發生已過14年，食品全面開放後，民眾買不買單，交給市場決定。（民視新聞綜合報導）原文出處：日本福島5縣食品全解禁！ 食藥署宣布：回歸常態管理 更多民視新聞報導福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制民視影音 ・ 8 小時前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中自由時報 ・ 8 小時前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 7 小時前
高雄老翁橫切馬路害年輕男摔車 還出手掐脖「用安全帽毆打」
高雄一起行車糾紛引發肢體衝突！65歲曹姓機車騎士「切西瓜」橫越車道，導致29歲楊姓男子閃避不及自摔，雙方隨後爆發激烈爭執，楊男控訴遭掐脖、安全帽攻擊，曹姓長輩則斥責年輕人不應對老人如此，警方表示楊男當下未提告訴，目前依車禍處理，正釐清肇事責任。監視器完整記錄事發經過，引發網友熱議！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕
毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行自由時報 ・ 8 小時前
爐子忘關火外出 廚房冒濃煙午仔魚燒到「臭火搭」！
近來忘關爐火引發火警層出不窮，彰化市茄苳路一處三合院民宅今天（22日）中午突然冒出濃煙，鄰居發現後向消防局通報，消防人員與警方趕抵現場，卻不見住戶，所幸門未鎖進屋內查看，竟是廚房正在煎午仔魚冒出濃煙，研判住戶烹煮午餐時忘記關火就外出，消防員火速端起鍋具放置屋外地面，並進行通風疏散濃煙，所幸未釀重大災自由時報 ・ 8 小時前
假旅行社編「日本熊出沒」為由取消出團 26名退休族被騙近百萬
受害者原訂11月7日前往日本東北旅遊。今年5月起，他們在LINE群組看到相關行程資訊後，於6月繳交每人2萬元訂金，並於8月陸續繳清全額團費，總金額累計近百萬元。然而蕭女一路以各種理由拖，遲遲未完成訂購流程。直到11月6日晚間、即出發前一天，蕭女突然以「日本有熊出沒」為...CTWANT ・ 9 小時前
高雄美濃白玉蘿蔔還有好豆季登場 展現農業永續能量
（中央社記者林巧璉高雄22日電）「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」今天登場，高雄市農業局表示，拔蘿蔔及採毛豆體驗已成為美濃食農教育重要品牌，透過親自體驗不僅促進產地與消費者的連結，也展現農業永續能量。中央社 ・ 8 小時前
涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見
高雄市 / 綜合報導 高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司，聯手想要節省費用的清除業者，利用合法的環保車載運台南的垃圾，到燕巢區的鐵皮屋放置，等收集到一定程度，再運至月世界傾倒。事件爆發，里長的也被起底是環境工程碩士，沒想到竟然還帶頭丟棄上百噸垃圾，讓民眾直呼不敢相信。 摧毀月世界變垃圾山高雄4連霸里長收押禁見 ， 擁「環工碩士」學歷竟是幕後黑手里長遭開除黨籍 ， 環保公司黑歷史多！4年13次違規釀2火警遭罰67萬 ，伸出手臂抓起大批垃圾到貨車上，現場不只大型機具，還出動不少人力。人員利用繩索垂降到山坡，才得以清理一包包的垃圾，日前高雄市燕巢區及田寮區交界的知名景點「月世界」，遭檢舉非法傾倒數百噸生活垃圾，檢調追查竟揪出幕後黑手，是高雄市的4連霸碩士里長。親自到場巡視火車站的整修美化工程，李姓里長自己就是環境工程碩士，竟捲入傾倒廢棄物案，讓在地居民相當驚訝。在地居民：「(做得不錯)，(做3、4任了)、(人很好)，(父子都有在做服務)」一早里長辦公處空蕩蕩，19日環保局獲報後，檢方展開調查傳喚9名人員，查扣9輛車昨(21)日法院更裁定4人收押禁見，其中就包括里長父子，他們合開的公司被挖出有不少黑歷史，過去4年有13次違規堆放廢棄物，造成2場火警還被開罰67萬。據了解兩人共同經營環保公司，聯手台南為了節省費用的清除業者，將垃圾先載運至燕巢區的鐵皮屋放置，累積定量後業者再聘請司機運至月世界傾倒，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「經檢察官訊問後，認李某父子及蘇某.施某涉犯廢棄物清理法，組織犯罪條例等罪嫌，向法院申請羈押禁見。」除了收押禁見，民進黨高雄市黨部也在深夜發出聲明，將會祭出最嚴厲的懲處，將他開除黨籍。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
熊熊自曝與人夫同房過夜！鹿希派不幫異性夾菜「一舉動」警鈴響
黃豪平和熊熊主持《戀愛熊天秤》，近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，節目中，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。自由時報 ・ 8 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 6 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 11 小時前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 7 小時前
一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死
社會中心／趙永博 花蓮報導竟然有陌生男子離奇死在車內！案件發生在花蓮吉安鄉，一名工廠老闆18號早上，剛坐自己的吉普車，就聞到一股異味，一回頭竟然看到有陌生男子倒在後座，明顯身亡，老闆嚇壞了，立刻報警。警方初步研判，疑似因為天氣冷，男子躲進車內，但猝死原因還要再釐清。警方獲報，來到工廠停車場，一開車門，就看到一名男性遺體。車主嚇壞了，根本也不認識死者，警方隨後將遺體抬下車。但這名男子怎麼跑到車上的，調閱前幾天監視器，當時他先是走進派出所。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）向警方問路，說是要去附近找朋友，離開後他走進工廠，就再也沒出來。事發在花蓮吉安鄉光華村，這名工廠老闆，18號早上8點多，正準備開停在廠區的吉普車外出，才剛上車，就聞到一股異味，結果回頭一看，驚見有陌生人躺在後座，一動也不動，明顯死亡，嚇得趕緊報警。根據了解，死者姓劉、64歲，鑑識人員初步判斷沒有外傷外力，研判16號天氣轉冷，可能是避寒躲進別人車子。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）為何會進入他人車輛，猝死原因又為何，種種疑點有待釐清。但對車主來說，可能得花好些時間，才能平復心情。原文出處：一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死 更多民視新聞報導毒駕唾液快篩3程序即起實施 拒測罰18萬、吊照2年「傅氏王朝」將瓦解？傳民進黨2026合作張峻戰花蓮 徐國勇回應了後座出現陌生人屍體！花蓮車主嚇壞報警 初判死因竟是…民視影音 ・ 1 天前