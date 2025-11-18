女嬰趴40分鐘窒息亡！竹市5星托嬰害命「原址改名」楊玲宜批：重起爐灶

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市東區一間五星托嬰中心，今年3月發生嬰兒窒息死亡事件。（圖／翻攝畫面）

新竹市東區一間5星級托嬰中心，今年3月份時，一名4個月大的女嬰在無人發現下，趴地墊40分鐘導致窒息，送醫搶救13天離世。市府從一開始僅罰款到最後承受不住輿論壓力，改為公布負責人姓名、要求停業。民進黨市議員楊玲宜，今（18日）市政總質詢，認為業者在被公告後僅「隔一天」就申請負責人變更的手續，質疑時間點太過於巧合。

4個月大女嬰趴著40分鐘沒人發現，送醫搶救13天不治。（圖／翻攝畫面）

這起不幸的事件發生在今年3月11日，女嬰的父親當時受訪時表示，孩子才剛學會翻身2個星期，但托嬰中心竟讓她趴著40多分鐘都沒人去關心，再加上現在都提倡「不趴睡」，但卻讓孩子獨自趴在地墊上，覺得托嬰中心確實有疏失，質疑「如果老師有受過專業的訓練的話，那為什麼他會有趴睡這件事情產生？」

廣告 廣告

楊玲宜今日質詢時列出事件的時間軸，指出3月11日意外發生、25日社會處召開會議、27日第1次裁罰但仍持續招生、28日第2次裁罰勒令停業，最後4月21日市府公布業者與負責人，沒想到隔天業者就申請變更負責人，8月12日市府就「函準變更名稱」，9月1日就正式更名。

楊玲宜質疑業者沒有做好實質審查作業。（圖／新竹市議員楊玲宜提供）

楊玲宜指出，這時間點剛好到令人起疑，質疑市府不但包庇縱容業者，也沒有進行實質的審查，也無確認原本的負責人所擁有的兩家分校，同時轉給另一個負責人，「是不是有借殼上市、重起爐灶之嫌？」怒批市府沒有掌握相關的進度，也沒有該有的敏感度，讓市府的行政處分形同廢紙。

楊玲宜認為業者申請變更負責人時機點太過巧合。（圖／新竹市議員楊玲宜提供）

對此，市府指出，原中心於4月30日正式向市府申請歇業，該址後續由另一業者承租，並依規定向市府提出立案申請，並於今年8月1日完成立案登記，市府並已於當月完成首次稽查，並陸續進行2次訪視輔導，相關托嬰中心資訊均公開於市府社會處官網「托育專區」，供家長查閱。

市府澄清，楊議員於質詢時所提及之托嬰中心並非發生意外事件的原學校，該托嬰中心依《私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法》第12條規定申請變更名稱，程序均合法合規。市府後續亦持續依程序進行稽查與訪視輔導，確保家長的托育權益不受影響。

更多三立新聞網報導

紅燈亮了好幾秒！桃園婦「沒走斑馬線」硬闖紅燈 大貨車撞上…多處骨折

父生前抽籤分祖產！弟「蓋鐵皮屋住27年」兄繼承要他拆… 還要付佔用費

桃園醉男發酒瘋！「開瓦斯洩憤」老父門外哀求：你開門…警破門攻堅

桃3連霸綠議員涉貪！夥同2女兒「詐助理費356萬」 檢偵結起訴

