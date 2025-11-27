女子不爽被喊「小姐」！突朝驗票員「潑飲料」下場慘了

生活中心／李明融報導

一名蔡姓女子今年6月到台中火車站搭車，因刷電子票證時沒過，被驗票員喊「小姐」提醒，並要求查票，不料蔡女只因不喜歡被喊「小姐」，當場情緒失控朝驗票員潑灑飲料洩憤，驗票員一狀告上法院，全案經台中地院審理，法官依蔡女犯公然侮辱罪，處罰金5000元，得易服勞役，全案仍可上訴。

火車刷卡沒過被喊「小姐」！女子當場抓狂「潑飲料攻擊」驗票員⋯下場慘了

蔡女刷卡過站不成功，被驗票員喊「小姐」要求驗票。（示意圖／民視新聞）

蔡姓女子今年6月5日在台中火車站以電子票證刷卡進站時，驗票立桿顯示紅燈驗票沒過，此時站務員先是喊聲提醒，蔡女沒有理會，於是接著叫了聲「小姐」上前要查票確認，然而蔡女聽到被對方喊「小姐」2字，竟不爽拿起手中的飲料潑灑驗票員，導致驗票員的帽子、衣物都被浸濕，女子事後還到服務台指控驗票員對她性騷擾，驗票員不甘受辱，於是對蔡女提出告訴。

法官依蔡女犯公然侮辱罪，處罰金5000元。（資料照／台鐵提供）

蔡女應訊時矢口否認公然侮辱犯行，辯稱自己有刷卡動作，卻遭驗票員找碴，且聽到對方喊「小姐」讓她更不高興，她本身非常厭惡被這樣稱呼，檢方認為女乘客所言明顯是卸責之詞，不足採信，加上有監視器畫面等佐證，認為女乘客犯行事證明確。法官裁定，女乘客對值勤中的站務員當眾潑灑飲料，足以使對方難堪，不僅浸濕衣物影響其執勤形象，更使站務員在眾目睽睽下陷於尷尬受辱的處境。法庭認為，此舉已嚴重損害站務員在社會上的人格尊嚴與名譽評價，因此認定女乘客觸犯公然侮辱罪，判處罰金5000元。

