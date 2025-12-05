女子丟垃圾袋內裝貓屍 北市警查獲交動保處開罰

（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市警方獲報游姓女子把裝有多具貓屍的2個垃圾袋丟入垃圾車，民眾聞到怪味認為有異而報警。警方調查發現女子丟棄2個垃圾袋內有12隻貓屍含9隻幼貓，交由動保處開罰。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料表示，民眾4日晚間7時許在動物救援LINE群組內發現有人貼文提到有女子拿2袋垃圾丟棄，經到垃圾車查看時，經過此名女子旁聞及異味，懷疑垃圾袋內有動物屍體，除持手機蒐證並攔截1包垃圾到派出所報案。

警方說，經通知台北市動物保護處人員到場陪同報案民眾打開垃圾袋，發現內有2具貓屍殘骸，殘骸由動保處帶回化驗。

警方後續與報案人及動保處人員到木柵垃圾焚化廠找尋被女子丟棄的另1包垃圾，發現內有9隻幼貓及1隻成貓屍骸，蒐證後屍骸交由動保處帶回化驗。

台北市信義警分局表示，游姓女子涉違反動物保護法，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰（行政裁罰）。如行為人曾違反規定被裁罰，5年內故意再犯，可處2年以下有期徒刑，此部分由北市動保處彙整資料後依法向警方告發偵辦。

警方表示，游姓女子是否故意虐待動物及是否為初犯（行政裁罰）或累犯（刑事案件），經動保處認定後，會依法究辦。

動保處2日發布新聞資料提及，信義區富陽街某公寓住戶6月20日被通報疑有飼養不當，經派員追蹤犬貓照顧狀況，11月21日再獲報此地點遭斷電，且飄惡臭及有犬隻虛弱吠叫聲。

動保處表示，與飼主溝通希望交出1隻傷貓並送醫診療，此人數度避不見面且不配合。11月28日與警方及房東開門進屋，發現因被斷電多天，導致屋內犬貓無飲水及食物且有大量糞便、貓砂未清等髒亂狀況。

動保處在現場發現1個紙箱內有貓屍遺骨，依法安置現場的1狗、4貓並送往動物醫院檢傷治療。動保處表示，此案涉動物不當飼養及貓隻死亡，已移送刑事偵辦調查，也會啟動行政調查依法處分飼主。（編輯：李錫璋）1141205