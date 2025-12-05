女子丟2袋垃圾「內裝12隻貓屍」！ 北市民眾嗅到屍臭攔截報警

女子丟2袋垃圾「內裝12隻貓屍」。（圖／台北市動保處）

台北市信義區一名游姓女子把裝有多具貓屍的2個垃圾袋丟入垃圾車，民眾聞到怪味覺得不對勁，趕緊向清潔隊員通報將垃圾袋攔截下來，隨即報警。警方調查後發現，女子共丟棄2個垃圾袋共12隻貓屍，其中有9隻是幼貓。對此，台北市動保處表示，貓隻已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨，而本案住宅已死亡達14隻貓。

台北市警察局信義分局表示，民眾4日晚間7點左右在動物救援LINE群組內發現，有人貼文提到有女子拿2袋垃圾丟棄。而民眾在等垃圾車時，發現一旁的游女身上有刺鼻異味，懷疑垃圾袋內有動物屍體，除持手機蒐證，並當下向清潔隊員示意垃圾不要丟棄，攔截到的1包垃圾由動保處人員陪同到派出所報案、打開垃圾袋，發現內有2具貓屍殘骸。

廣告 廣告

警方後續與報案人及動保處人員到木柵垃圾焚化廠找尋另1包垃圾，最終順利攔到，打開發現裡面有9隻幼貓及1隻成貓的屍體，所有貓屍蒐證後交由動保處帶回化驗。

警方表示，任意棄置貓屍的為當地住戶游姓女子，涉違反動物保護法，可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。如經查曾違反規定累犯被裁罰，5年內故意再犯，可處2年以下有期徒刑，此部分由北市動保處彙整資料後依法向警方告發偵辦。

台北市動保處則發聲表示，日前獲報信義區富陽街有住戶被斷電多日，屋內傳出惡臭，並有犬隻虛弱吠叫聲，有民眾目擊3隻貓在後陽台雨遮遊蕩，懷疑有大量犬貓遭遺棄餓死屋內，動保處自10月22日起已加強監控訪視，並陸續帶回1犬5貓送醫治療，目前屋內已無動物；12月4日接獲該戶鄰居報案，游女返家後將2袋垃圾丟到垃圾車。

動保處指出，袋內計12隻貓屍體已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨，連同之前動保處於10月28日在房東開門進屋檢查發現的1隻成貓骨骸及8月16日訪視帶回之1隻幼貓屍體，本案住宅已死亡達14隻貓。

針對8月及10月死亡貓屍，動保處均已分別依動保刑事案移送警察局信義分局刑事偵辦，今日將再針對昨日大量複數動物死亡之動保刑事，移請信義分局緊急向檢察官申請搜索票，於今日強制入屋搜索，全案亦將依違反動物保護法再約談飼主到案說明。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一 陸網笑：兩岸真成一家人了

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點