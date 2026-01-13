女子交友軟體約會變勒索！假經理恐嚇取財險上當

屏東縣內埔警分局今日通報一起假交友真詐騙案件。根據警方調查，20多歲的鍾姓女子日前在交友軟體「探探」上認識一名男性網友，雙方聊天數日後決定見面。

在聊天過程中，該名男子以需要確認身分、證明對方不是警察為由，要求鍾女提供個人資料。鍾女不疑有他，將身分證及提款卡帳號拍照傳送給對方。

就在約定見面當天，情況突然生變。該男子聲稱上級擔心他的人身安全，要求鍾女先與公司經理聯繫。隨後，鍾女接到一通自稱蕭姓經理的來電，對方語氣強硬要求立即匯款，並威脅若不配合將直接到她家中找人。

鍾女在恐懼驅使下，於當日下午5時許趕往內埔派出所求助。值班警員林彥丞、郭嘉玲接獲報案後，立即詢問鍾女是否已經匯款或寄出提款卡，所幸鍾女表示尚未進行任何金錢交易。

警方隨即向鍾女說明，這是典型的假交友詐騙手法。詐騙集團通常先透過交友軟體接觸被害人，以各種理由騙取個人資料，再藉由約見面的機會，在最後關頭以恐嚇手段逼迫匯款。

內埔警分局分局長江世宏指出，網路交友存在諸多風險，民眾在網路聊天時應提高警覺，切勿輕易提供個人資料、拍攝私密照片或進行視訊裸聊。這些資料一旦外流，極可能成為不法分子勒索的工具。

警方特別提醒，正常的交友過程不會要求提供身分證件或金融帳戶資料，更不會在見面前要求匯款。民眾若遇到類似情況，應立即停止聯繫並報警處理。

此案因鍾女及時求助，成功避免財產損失。警方也藉此機會向鍾女進行完整的防詐宣導，介紹目前常見的各類詐騙手法，協助民眾建立正確的防詐觀念。

警方呼籲，民眾若遇到任何可疑情況或接獲不明來電要求匯款，請立即撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線，也可直接前往就近派出所尋求協助，切勿因恐懼而配合歹徒要求，以免造成無法挽回的損失。

